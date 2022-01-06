IG、FB狂洗「日本貴婦照」！傳設桌布會開運　一試驚呆：招財了

▲有網友表示，最近在社群軟體上超常看到這個人的照片。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新年新氣象，每個人都想賺大錢、招桃花，就有一個「日本開運都市傳說」夯爆！有網友發現，不管是IG還是臉書，都能看到有人轉發一張金光閃閃的貴婦照。一查才知道，只要把這張照片當護身符或桌布，就能招來好運，吸引台灣網友瘋玩，還有人則是猶豫，「好想試看看喔！可是太恥」，傳說意外引發熱論。

近日，有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「有沒有美輪明宏的卦？」文中表示，「我看這兩天IG限時很多人在刷美輪明宏的照片，聽說手機桌布設成美輪明宏的照片會有好運，有沒有卦？」

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還不只一位網友提到這件事，另一個人也問卦「手機桌布換成美輪明宏的照片。」說他最近在IG看到日本的都市傳說，「把手機桌布換成美輪明宏的照片，運氣會變好」，直呼很想試試看，但又有點猶豫，「有人試過嗎？好想試看看喔！可是太恥。」

▲有人曬手機桌布，笑呼「早就換了」。（圖／翻攝自PTT）

貼文底下就有鄉民也驚呼，確實看到很多朋友在玩，還有人超納悶，因為根本不知道美輪明宏是誰，「真的超多」、「誰？幹嘛的」、「設成桌布也太恥了吧」、「不知道誰開始傳的」、「我又看了什麼？！= =」、「真的要瘋掉，IG被洗版。」

有趣的是，就有網友認證「換美輪照」真的有用，「我換完隔天還真的有筆意外之財」、「換了一張白色的，感覺突然周圍空氣清新很多，怎麼回事= =+美輪明宏可以驅邪484？」還有人補充，如果想要桃花運，就要換粉色的美輪明宏，黃色的美輪明宏則是財運。

連歌手「娃娃」魏如萱也在IG跟風，發文求開運「左手金錢右手愛情」，更用hashtag喊話「#演唱會門票給我賣光光」。不過，也有人吐槽道，「這樣會不想開手機，走路就安全了」、「不想開手機，然後工作專注度大升。」

至於美輪明宏到底是誰？據悉，美輪明宏（原名：丸山臣吾）今年已經86歲，是日本創作歌手兼演員，也是少數在日本「出櫃」的多棲藝人，甚至有命理師的身分。美輪明宏以一身女性打扮最為人所熟識，晚年起染純黃色的長髮，只在演出特定角色及形象時戴上假髮或著男裝。

另外，因為她有靈異體質，過去也曾在日綜《靈能之泉》中擔任固定班底。美輪明宏還曾為宮崎駿動畫電影《霍爾的移動城堡》配音經典角色「荒野女巫」一角，更在2012年的第63回NHK紅白歌合戰中，以77歲高齡首次出演，當時創下紅白史上最年長的初次出場紀錄，也創造了出道61年才參加紅白的記錄。