短髮比長髮好看的女藝人！網推爆《華燈》的她：留長是路人QQ

▲短髮比長髮好看的女星，許多人紛紛推《華燈初上》的她！（圖／翻攝自Facebook／郭雪芙 Puff）

網搜小組／鄺郁庭報導

「短髮比長髮好看的，頭型跟臉型都要很能打！」有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，認為絕大多數短髮好看的女生，都是因為有顏質撐，如果留了長髮會更美；但相較之下，短髮很挑頭型、臉型，剪起來才會比長髮時期好看，他就好奇問卦，「短髮比長髮好看 最頂的女人是誰？」話題引發熱論。

這位網友文中分享自己的看法，覺得絕大多數短髮好看的女生，都是因為靠顏質撐，如果長髮會更美，「若要找短髮比長髮好看的，頭型跟臉型都要很能打，大概比日本的壓縮機更稀少。」他便發問，「短髮好看到超越長髮的女生，如果要舉出一個最頂的，會是誰？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人一秒聯想到日本女星，「新垣結衣」、「上戶彩」、「本田翼」、「廣末（涼子）第二誰敢稱第一」、「波瑠，長髮時期雖然正，但真的短髮比較有特色」、「波瑠，這裡指的是長短髮有很大落差的那種,不是指像內田有紀長短髮都好看的那種」、「竟然沒人推內田有紀？」

值得注意的是，在一片留言中，許多網友都大推一位台灣女星，「雪芙我老婆」、「雪芙吧！雪芙短髮真的正」、「台灣就以前的郭雪芙、韓國閔夏莉（高準熹）、日本波瑠」、「郭雪芙，長髮根本路人」、「10年前是李心潔，現在是郭雪芙吧」、「郭雪芙，長髮是路人、短髮變女神。」

▲網友大讚郭雪芙短髮真的正。（圖／翻攝自Facebook／郭雪芙 Puff）

據悉，郭雪芙近期在《華燈初上》飾演王愛蓮Aiko（愛子），大學生甜美外表下的腹黑性格超反差，再次吸了一波粉。甚至有網友列出心中演技TOP 3的演員，其中第3名就給了郭雪芙，大誇她把暗戀一個人、為他人付出又帶有邪氣的感覺演得很好，「讓我對台劇演員的演技又燃起希望。」

此外，其他人也紛紛留言，「張敏、袁詠儀」、「國產007的袁詠儀」、「梁詠琪短髮真的無敵」、「邵雨薇」、「林明禎」、「我是覺得周幼婷啦」、「桂綸鎂該有一票吧」、「當然是桂綸鎂啊」、「子瑜短髮也好看」、「銀河（丁恩妃），短髮根本起飛」、「我喜歡知恩（IU）短髮。」