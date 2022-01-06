【廣編】OSIM沙發小天后引領「2+1」新潮流　讓家原地升級

【廣編特輯】

圖、文／OSIM提供

迎來新的一年，許多民眾開始除舊佈新，沙發更是客廳的靈魂，不僅可接待親朋好友，更是全家人舒適休憩的依靠，而一張好的沙發，不只外觀要能與家中風格匹配，更要有舒適的坐感，還要會按摩，可幫您紓解整日疲憊！保健龍頭品牌OSIM跨界推出「OSIM沙發小天后」，帶動「2人+1座」的沙發新潮流！只需一張單人沙發空間就可實現「沙發」結合「全身按摩椅」的雙重享受，不但可坐可躺，更有多功能及好收納的機能，時尚簡潔的外型及不佔空間的體積，能夠輕易融入不同風格的家居，再搭配OSIM獨家V手按摩科技，享受真人按摩手感，讓家的美感、體感同步升級！

現代人家中多為三人座或L型沙發，主要是因為國人喜歡躺在沙發上，但使用上中間座位往往都是最後的選擇，造成空間上的浪費，不如趁著年前斷捨離，選擇2人座沙發加1張單人沙發的方式，更增實用性。資深軟裝設計顧問－Carol分享：「在為小坪數家庭再改造時，業主通常最重視如何讓空間運用更加靈活，且希望透過幾個畫龍點睛的家具，讓家裡氛圍煥然一新，所以選擇顏色及外觀好搭配原有家具，並附有多功能、好收納的機能性家具就顯得相當重要！」OSIM推出全新「2+1」概念，以2人座沙發，+1搭載全身按摩的OSIM沙發小天后，只需用一張小沙發的空間，就可完美提升空間的實用性！作為沙發的最佳夥伴。