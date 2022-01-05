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百元刮1台兩黃金條、iPhone 13！賣場「虎年刮刮卡」限量開賣了

▲▼愛買新春刮刮卡 。（圖／業者提供）

▲愛買推虎年刮刮卡 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

新年就是要買福袋、刮刮卡試手氣！繼4大超商開賣新春福袋後，愛買也宣布「百元刮刮卡」正式登場，今年首推「先刮再抽」，最大獎祭出金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7等好禮，加碼買5張以上再抽金幣，且每張刮刮卡還有機會中4大吃喝玩樂優惠券任一，全台限量8萬張，即日起就能開刮。

愛買「福來運轉刮刮卡」開賣了，今年可是準備了千萬好禮大放送，最大獎有機會刮中台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等，加碼買5張以上登錄發票再抽金幣，除先刮再抽之外，每張刮刮卡還有機會獲得「億萬票房電影免費看」、「pizza買1送5」、「炸雞桶套餐65折」、「咖啡買1送1」等4大吃喝享樂優惠券任一，每張售價100元，全台限量8萬張，即日起至2月6日正式開刮。

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯公開2022虎年新春福袋。

另，全聯2022虎年新春福袋4日也正式公開，今年可是達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」就能搶購，限量9999個，內含10樣好物，最大獎祭出賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

實體門市則推出13萬個福袋，共有3種規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。

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