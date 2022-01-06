美隔離政策縮至「5+5」挨批　CDC公布論據「來自17國逾100項研究」

▲美CDC上周公布隔離政策擬改成「5天隔離期」加上「5天自主管理」，健康管理期間只要和他人處於同一空間就須嚴格佩戴口罩。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在去年12月27日公布「5+5」的隔離檢疫方針，擬將無症狀患者的隔離天數從10天縮短至5天，也不需再進行檢測，引發各界強烈批評。CDC於4日公布了來自17國100多項的研究數據指出，大多數病毒傳播發生在感染早期，希望能消除大眾對隔離天數過短的疑慮。

根據路透報導，美國CDC上周宣布建議將無症狀與輕症確診者的隔離天數將從10天減至5天，而解除隔離後須再嚴格佩戴口罩5天，但並不會以PCR篩檢作為解隔離標準，也未強制患者在5天後須自行進行快篩檢測，此指導方針一出後立刻引發強烈批評。美國醫務總監莫西（Vivek Murthy）4日透露，CDC已經收到這些反饋與投訴，正努力就此點發表澄清。

美國CDC於4日稍晚隨即在網站上發布一份說明，其中引用來自全球17個國家113項先前研究的數據指出，大多數病毒傳播發生在感染早期，平均傳染性最強與傳播風險最高的時期，是在「出現症狀前的2、3天」到「症狀發作後的8天」的期間之內，並以此作為「5+5」隔離檢疫的支持證據，稱這項新方針是基於科學數據的決定。

此前，美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）3日晚間在CBS電視訪談中表示，如果患者經歷5天的隔離期後，有機會取得並進行抗原快篩，他們可以在解隔離後使用，如果是陽性就待在家裡5天，且若為陰性5天內仍需要戴好口罩，因為病毒還是有可能傳播，「這時你依舊不應該去探望奶奶，不應該坐飛機，和其他人待在一起時仍應非常謹慎。」

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