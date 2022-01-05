英擬推快篩陽性「無症狀者」免PCR檢測！　全國100萬人隔離中

▲英擬推快篩陽性「無症狀者」免PCR篩檢。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國媒體報導指出，受到人力短缺的影響，英國政府日前決定將確診者的隔離期從10天縮短至7天，同時將PCR篩檢限用於快篩陽性後有出現症狀者。英國衛生部官員指出，目前全國約有100萬人在進行自主隔離。

根據《天空新聞》報導，英國衛生部官員透露，目前正計畫將PCR篩檢限用於有症狀者，好讓無症狀者能較快重返工作崗位，並節省相關檢測人力，這意味著並非所有快篩陽性的人都必須進行PCR檢測；無症狀者約占所有確診病例的40％。據了解，這項措施最快會在5日發布，但目前還不清楚相關具體細節和範圍。

政府消息人士表示，快篩相當有效，所以需要優先考慮衛生單位PCR的檢測量能。衛生部政務次長基根（Gillian Keegan）指出，英國4日新增超過21萬人確診，但這些人大部分在確診前數天，就因為快篩陽性或接觸過染疫者而進行隔離，「所以現在（全國）大約有100萬人在自主隔離。」

根據目前規定，快篩陽性者必須進行7天的自主隔離，並在相關文件上進行註記，隔離結束後仍必須避免和人群接觸。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，英國過去24小時新增21.8萬人確診，單日新增病例再創新高，累計達1372萬人染疫、14萬9417人病故。

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