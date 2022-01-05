投票抽iPhone得獎名單出爐　快來看自己是不是幸運兒！

▲「2021企業品牌聲望大調查」投票抽「iPhone13」活動成績揭曉。（圖／記者李毓康攝）

活動小組／綜合報導

「2021企業品牌聲望大調查」（https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm）投票抽「iPhone13」活動，自2021年12月1日起至2021年12月31日24點止，累計總票數達640萬人次。《東森新媒體ETtoday》今（5日）公布「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，得獎企業名單，以及iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150項好禮的得獎名單。

《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」投票抽「iPhone13」活動，針對食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店等20大產業別，分別設立「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀請廣大網友擔任評審進行調查，共同票選出台灣的標竿企業。

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▲「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，得獎企業名單公布。（圖／活動小組提供）

台灣各行各業正面臨數位化浪潮的洗禮，或者處於世代接班的轉型中，作為流量穩站1,850萬，粉絲數超過2,000萬，本土媒體接觸率第一的《東森新媒體ETtoday》，在成立10周年之際，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」，除作為消費者的參考，也為社會共好盡一份力量。

活動除了邀集廣大好友票選心目中的優秀企業，所有登入新聞雲會員投票應援的網友，都有機會成為帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150超值好禮的幸運兒，抽獎機會高達1860次，受到廣大網友的喜愛，連續一個月來，天天參與，每日參與投票的會員數最超過5,600人。

得獎名單請點這

▲「2021企業品牌聲望大調查」活動抽獎成績揭曉。（圖／記者楊佩珊攝）