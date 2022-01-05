北投咖啡店藏了超神「巧克力」！季節限定口味、甜點征服螞蟻人

▲拾米屋是北投小有名氣的咖啡店。（圖／蘇怡帆、拾米屋粉專，下同）

文／女子學

一出北投捷運站，沿著古樸感的騎樓，進入蜿蜒巷弄，和左往右來的機車爭取前進的道路，正感覺開始氣惱時，拾米屋已近在眼前，豎立於小巷，低調地向我們招手。

由「高馡咖啡」和「米花小姐」共同創立的拾米屋，於 2012 年創立，在北投是小有名氣的咖啡店。專訪這天，天空飄著綿綿細雨，編輯們一邊啜飲著香醇的咖啡，一邊聽著共同創辦人蘇怡帆的分享，隨著店內舒適溫潤的氛圍，重溫這段結合信念和土地友善的故事。

因為巧克力，走入創業旅程

▲走入拾米屋，立刻被滿滿的時光感包圍。

「我從小就很喜歡巧克力，包包裡一定會放一兩樣零嘴，讓我想吃時就能吃！」怡帆一語道破對巧克力的熱情。時序回到 2005 年，當時怡帆正就讀台大城鄉所，繁重的課業壓力讓最愛的巧克力成為紓壓管道，某次因緣際會品嘗到公館溫州街 Henry&Cary 的手工巧克力，完全顛覆她的認知想像，便決定當起學徒，一頭栽進巧克力的世界。

拜師學藝 7 年後，拾米屋於北投的老穀倉誕生，抱持著「初生之犢不畏虎」的精神，怡帆想用平價的價格，賣所有人都吃得起的甜點，並達到友善土地、食材永續的目標，打造理想中的咖啡店。

讓品牌走向國際：榮獲 ICA 巧克力大賽多項獎項

然而，創業後的種種環節，依舊帶給怡帆不小的挑戰。無論是作為經營者角色的初學者，或是身為甜點師傅想連結台灣友善食材放入巧克力和甜點中。每一個決定都關係著能否讓店穩定營運；尤其在開店三年後，開幕效應衰退，各項負擔上升，使怡帆不斷思考該用什麼方式，讓「拾米屋」得以深植消費者心中。

▲走入拾米屋，立刻被滿滿的時光感包圍。

直至 2018～2019 年期間，拾米屋屢屢於有「巧克力界奧斯卡獎」的 ICA 世界巧克力大賽獲獎，從亞洲區銀牌再到世界區金牌，靠的是對食材的堅持，還有怡帆對巧克力的情有獨鍾。得獎後，順著媒體報導發酵，以世界賽作為主打，趁耶誕將至做了一系列的曝光與銷售活動，提升購買率之餘，拾米屋品牌知名度也開始擴散。

深耕地方、友善土地，表達對食材的尊敬

▲向不同的消費者介紹自己創作的巧克力，對怡帆而言也是一種幸福的分享。

在店裡，怡帆有著多重的角色，在前端是品牌創辦人、經營者，在後端則是於廚房內構思、製作甜點的師傅，各種身分需配合不同的狀況快速切換。把重點拉回巧克力和蛋糕，拾米屋走的是對食材和土地的重視，配合周邊小農，製作時會先以手邊當令食材為優先考量，再來決定製作的品項。

由於拾米屋位處北投，鄰近有田地、山區，地饒豐富、物產多元、文化背景豐富：從種植柑橘的果農、飼養雞隻的蛋農到古早味紅茶冰或巷弄裡的麵包坊，都是咖啡店的合作對象，怡帆主張以食材最好、最美味的狀態呈現成品，而非只是廚師個人喜好，無論當季水果品質如何，都會想辦法「因地制宜」，做出適合的甜點，滿足消費者之餘，亦能表現對食材的尊重。

▲以新鮮食材製成的當季甜點，已征服許多「螞蟻人」的胃。

▲配合不同節日，拾米屋定期推出限定商品。左圖為 2021 七夕熟成巧克力，右圖為 2021 耶誕節的樹幹蛋糕。

以今（2021）年七夕為例，拾米屋與在地團體「北投製造」合作，串聯北投在地農夫，以及土生土長的北投設計師、發酵師，共同研發獨一無二的「七夕巧克力禮盒」：將來自大屯山的紅茶葉、草山桶柑、關渡稻米、陽明山蜂蜜…融入每一顆巧克力中，象徵對土地的厚愛，也是怡帆藉由巧克力展現初衷和理念的友善橋梁。

發揮城鄉所專業，以寬廣視野開啟各種可能

創業近 10 年，走過大大小小的風雨、碰過形形色色的人，怡帆認為得以穿梭其中、延續信念的關鍵，和過去在城鄉所累積的實務經驗，有很大的關聯。

▲怡帆認為，做任何事情都應該全方面去了解、感受，如此一來自然會得到更多想法或機會。

以往為了做社調或活動，看過許多社會複雜面，理解到很多事並非表面上單純、想解決也不能只靠某一方的專長，必須透過不同節點的串聯，用寬廣的心態接納不同的人與狀態；同樣的道理，創業路上所遇見的每位農夫、店家，大家有著各自的專業，唯有用寬闊的心態學習各方知識，付諸的努力才能獲得更大的回饋；綜觀未來，怡帆期望能將「北投在地」的定位扎深，拓展橫向與直向的合作機會，讓「拾米屋」與「北投」有更深的連結，也讓在地人、外地人，說到北投就能想到拾米屋。

「沒有辦法想像巧克力不存在！」專訪的尾聲，怡帆再次直呼對巧克力的熱愛，透過它牽起與地方、小農、商家、食材的創新與故事，會一直延續下去！

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