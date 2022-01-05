桃機清潔員4人染疫！同搭交通車傳染可能性最高　座位集中右後側

▲17230確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚擴大增為5人染疫，新增1名桃機清潔人員（案17266）確診，曾經和另外幾名染疫清潔員搭同交通車，但因為非原本會搭的路線，第一時間未匡列採檢。指揮中心指揮官陳時中今（5）日分析，清潔員個案在交通車接觸時間最多，初步認定在此傳染可能性最高；而他們座位主要集中在右後側。

指揮中心表示，案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗(為突破性感染)，與案17230、案17238及案17239為同職場工作人員，曾與前述個案搭乘同路線交通車，原定於今(2022)年1月5日採檢，1月3日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，1月4日自行前往採檢站採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

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目前桃機清潔員4人感染都有搭同班交通車，然而最新一案在最初並未被匡列採檢。陳時中說，主要是因為她本來不是搭該路線人員，所以最初未匡列，後因身體不適，到社區採檢確診，Ct值16，進一步調查也才發現曾經搭乘同班車。

陳時中坦言，相關申報有出入，也花了一陣子才弄清楚，還會持續釐清問題，而這4人接觸重疊時間就是交通車時間，而座位集中再右側後面1/4，那邊有三人，其中一人做右側前面區域。

至於感染可能性，陳時中坦言分析困難，初步僅能說交通車接觸時間最高，所以傳染可能性最高。