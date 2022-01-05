糖果到底有幾顆？小3數學題目難到爆　網崩潰喊：無解啦

▲小學三年級數學考題難倒一票網友。（示意圖／取自免費圖庫）

實習記者廖翊慈／綜合報導

在許多人心中，肯定認為國小是課業最簡單的階段，但隨著時代變遷，出題便著重在多元思考的方向，日前一名網友分享，一題小學三年級的數學題目，短短50字內的題目，看似是一般加減乘除，卻讓一票網友想破頭喊，「是數學國文一起考嗎？」

一名網友在PTT以「求解小學三年級數學」為題發文，並上傳一張數學題目的照片，只見照片中的題目為「老闆把一袋糖果分裝成一包一包，每包糖果的數量都相同，最後袋子裡剩下4顆，一包糖果可能有幾顆？」

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▲原PO求解小學三年級數學題目。（圖／翻攝自PTT）

許多網友紛紛一同解題，但多數人認為這題太難了，「所以這課的標題是？」、「一包，我就沒寫了。」、「答案是無解ㄅ」、「笑了 謝謝」、「這是小學的？這是要他們學習多元思考嗎」、「這什麼鬼 題目上都看不到像樣的數字…」、「跟以前的數學好不一樣 是數學國文一起考嗎XD 」

不過也有網友從題目的文法上分析出答案，「它題目的說法文字上看起來好像至少」、「國中小的數學通常是配合該單元的客製題目，不過應該就是在教除法跟餘數的概念吧」、「1顆以上 5包以上」、「 X/Y=Z+4 ，求Y值。 沒X Z值，答案Y 為5以上」。

▲網友留言各種答案。（圖／翻攝自PTT）