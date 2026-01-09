　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士自燃還延燒鄰車！買家怒告車商「說是AMG」...求償271萬

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市李姓男子花169萬買賓士E300停車場自燃燒毀，控「隱瞞改裝、誤稱AMG」求償271萬吞敗。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北李姓男子向中古車業者購入一輛賓士E-Class 300（E300）中古車，並支付價金169萬元，未料車輛交付後僅約2個月，停放在露天停車場時突然起火自燃，還波及周邊車輛。李男認為車商隱瞞車輛曾改裝，並將車輛宣稱為「AMG性能車款」，提告請求返還價金及賠償旁車損失，合計求償271萬5,445元，士林地院判敗訴，原因曝光。

判決指出，李男於2022年10月透過中古車銷售人員，購買一輛2017年出廠的賓士E300中古車，雙方簽署中古汽車介紹買賣合約書，約定價金169萬元，並於同年11月完成過戶、交車。

李男主張，該車卻在2023年1月凌晨停放於汐止區露天停車場時起火燃燒。依消防單位火災調查資料，起火處位於車輛引擎室，起火原因為「車輛電氣因素」。

李男認為，車商在出售前曾對車輛進行改裝，卻未告知相關情形，且在交易過程中，還透過通訊軟體宣稱該車為「AMG性能車款」，導致他在錯誤認知下締約；火災發生後，他不僅車輛燒毀，還因波及鄰車而遭其他車主求償102萬5,445元，遂依民法及消費者保護法提起訴訟，請求返還價金並賠償損失。

被告抗辯稱，交易內容為「現況交車」，雙方並未約定或保證車輛為AMG性能車款，也未對車輛進行任何改裝；車輛起火屬偶發事故，與銷售行為無直接關聯。

被告另指出，原告未能證明車輛在交付時即存在其所稱瑕疵，也無法證明所謂隱瞞改裝、詐欺或侵權行為；至於旁車遭求償部分，原告亦未舉證證明已實際支付相關賠償金額。

法官審理後認為，從交易過程、款項流向及人員關係綜合判斷，本案買賣契約的實質出賣人僅為其中一家中古車業者，其餘被告並非契約出賣人，不須負擔契約責任。

就實體爭點部分，法官指出，原告未能證明雙方曾就「AMG性能車款」達成交易上重要的品質保證；且將「未告知改裝」直接視為物之瑕疵，亦與民法規範意旨不符。

此外，兩造不爭執該車輛係以現況交車，原告亦未證明被告有詐欺或侵權行為；至於旁車損失部分，法院認為原告僅提出請款資料，卻未證明已實際支付賠償金，難認已受有財產損害，故認李男依民法及消費者保護法請求返還價金169萬元並賠償102萬5,445元，均無理由，判決駁回其全部請求，假執行聲請一併駁回，訴訟費用由原告負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝
快訊／大阪通天閣周邊起火！出動30輛消防車　濃煙狂竄死傷不明
找蕭敬騰還不夠！　胡瓜鑽石舞台之夜卡司太猛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享壽57歲

「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

搜救飛官第64hrs！傳疑發現救生衣　旗津艦打撈：確認海漂廢棄物

台中男移車失蹤5hrs！竟被車門牆壁夾死　打D檔引擎發動中　

宜蘭161線「6車連環撞」！休旅車頭嵌進貨車尾　滿地碎片4人送醫

海陸中士「舉五星旗效忠」洩AAV戰車、漢光演習機密　下場曝光

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享壽57歲

「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

搜救飛官第64hrs！傳疑發現救生衣　旗津艦打撈：確認海漂廢棄物

台中男移車失蹤5hrs！竟被車門牆壁夾死　打D檔引擎發動中　

宜蘭161線「6車連環撞」！休旅車頭嵌進貨車尾　滿地碎片4人送醫

海陸中士「舉五星旗效忠」洩AAV戰車、漢光演習機密　下場曝光

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國再添新旅宿！華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

矽谷工程師棄高薪返台當歌手追夢　「卻燒光800萬積蓄」宣布離開台灣

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

即／搜救辛柏毅63hrs！網傳「疑發現救生衣」　海巡：假消息

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

台中男深夜移車未歸5hrs　妻驚見遭車門夾死

辛柏毅疑落在黑潮　漁民憂漂離搜救區

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面