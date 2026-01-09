賓士自燃還延燒鄰車！買家怒告車商「說是AMG」...求償271萬

▲北市李姓男子花169萬買賓士E300停車場自燃燒毀，控「隱瞞改裝、誤稱AMG」求償271萬吞敗。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北李姓男子向中古車業者購入一輛賓士E-Class 300（E300）中古車，並支付價金169萬元，未料車輛交付後僅約2個月，停放在露天停車場時突然起火自燃，還波及周邊車輛。李男認為車商隱瞞車輛曾改裝，並將車輛宣稱為「AMG性能車款」，提告請求返還價金及賠償旁車損失，合計求償271萬5,445元，士林地院判敗訴，原因曝光。

判決指出，李男於2022年10月透過中古車銷售人員，購買一輛2017年出廠的賓士E300中古車，雙方簽署中古汽車介紹買賣合約書，約定價金169萬元，並於同年11月完成過戶、交車。

李男主張，該車卻在2023年1月凌晨停放於汐止區露天停車場時起火燃燒。依消防單位火災調查資料，起火處位於車輛引擎室，起火原因為「車輛電氣因素」。

李男認為，車商在出售前曾對車輛進行改裝，卻未告知相關情形，且在交易過程中，還透過通訊軟體宣稱該車為「AMG性能車款」，導致他在錯誤認知下締約；火災發生後，他不僅車輛燒毀，還因波及鄰車而遭其他車主求償102萬5,445元，遂依民法及消費者保護法提起訴訟，請求返還價金並賠償損失。

被告抗辯稱，交易內容為「現況交車」，雙方並未約定或保證車輛為AMG性能車款，也未對車輛進行任何改裝；車輛起火屬偶發事故，與銷售行為無直接關聯。

被告另指出，原告未能證明車輛在交付時即存在其所稱瑕疵，也無法證明所謂隱瞞改裝、詐欺或侵權行為；至於旁車遭求償部分，原告亦未舉證證明已實際支付相關賠償金額。

法官審理後認為，從交易過程、款項流向及人員關係綜合判斷，本案買賣契約的實質出賣人僅為其中一家中古車業者，其餘被告並非契約出賣人，不須負擔契約責任。

就實體爭點部分，法官指出，原告未能證明雙方曾就「AMG性能車款」達成交易上重要的品質保證；且將「未告知改裝」直接視為物之瑕疵，亦與民法規範意旨不符。

此外，兩造不爭執該車輛係以現況交車，原告亦未證明被告有詐欺或侵權行為；至於旁車損失部分，法院認為原告僅提出請款資料，卻未證明已實際支付賠償金，難認已受有財產損害，故認李男依民法及消費者保護法請求返還價金169萬元並賠償102萬5,445元，均無理由，判決駁回其全部請求，假執行聲請一併駁回，訴訟費用由原告負擔。