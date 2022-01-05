與北市議會國民黨團掃街罷昶　鍾小平：朱立倫交代「提供一切協助」

▲北市議員鍾小平、北市議會國民黨團出席罷免林昶佐掃街活動。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市第五選區立委林昶佐罷免案於9日登場，推動罷免的無黨籍台北市議員鍾小平5日與台北市議會國民黨團書記長王欣儀、台北市議員徐巧芯等人同台，呼籲民眾罷免林昶佐。鍾小平受訪時表示，國民黨主席朱立倫已有向他交代，會提供一切國民黨的協助，自己也邀請了許多國民黨人士，將8日大造勢活動視為重點。

鍾小平、王欣儀、徐巧芯、戴錫欽、李傅中武和黃復興黨部主委季麟連5日上午到萬華青年公園集合，一同進行罷免林昶佐掃街行動。被問到這是否代表北市議會國民黨團決議罷免林昶佐？王欣儀說，「倒也沒有，沒有黨團作成共識。」現在議會審預算很忙，但身為在野黨與人民站在一起本來就是天職，哪裡有需要就到哪，而她接獲邀請參加活動，就到場聲援。

王欣儀提到，此次罷免行動是由民間團體所發起，民進黨政府一向站在民意的對立面，民眾發起罷免是民主權利，但現在民進黨卻倒行逆施，一天到晚用國家機器、行政資源，動不動調用府院黨行政資源進行反對民意、施行直接民權的權利，這是反民主的行為。

徐巧芯表示，在野黨在罷免案上需要有一定程度的角色，也希望國民黨民代可以做一定程度表態，例如外界談到3＋11破口問題，但只見林昶佐出面希望反罷免時，一旁卻找來了立委范雲，如果林昶佐有告訴范雲「萬華不是疫情破口，而是3＋11」的決心，那就要願意當著大家的面告訴范雲事實。

徐巧芯認為，萬華民代不論是藍、綠或無黨籍，都理應站出來幫助萬華民眾說話，希望民眾1月9日要出來投票，不論是否支持林昶佐，都要出來投票。

針對罷免行動，鍾小平提及，國民黨主席朱立倫有交代要提供一切國民黨的協助，已有找立委林為洲、國民黨副主席連勝文，以及資深媒體人趙少康等，重點在8日的大造勢活動，他都有和朱立倫辦公室聯繫，而自己4日才送邀請函給黨中央，目前正在確認時間。

被問到出席此活動是否代表黃復興黨部也動起來支持罷昶？季麟連回應，黃復興是由退伍軍人組成，軍人講究忠貞、氣節，而林昶佐依據中華民國選罷法當選中華民國立委、宣示恪遵憲法，但在立院第一次質詢就自稱台獨，根本是違憲，應該受到最嚴厲處分。

季麟連強調，林昶佐之前是時代力量黨籍，後來又退出時力，但現在民進黨上下不知道在忙什麼？黃復興堅決支持黨員、鄭大平、鍾小平等2位發起人，並支持罷免林昶佐，「林昶佐下台！」