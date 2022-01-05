機車被扣竟到警局偷回來！高雄酒駕男無法無天　總罰金156.6萬

▲高雄余姓男子連偷9台機車被判刑。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名余姓男子在去年3月間，騎機車被警察攔檢，他拒測後機車被扣，他竟拿著備用鑰匙到警局偷回機車，沒想到又酒駕被攔檢拒測，車子二度被扣，沒車可騎的余男竟異想天開，隨機偷取路邊的機車當代步車，沒油了就把車丟在路邊再偷一輛，短短4個月內連偷8輛機車，後來余男被捕後坦承犯行，也把機車還給失主，橋頭地院審理後，依9個竊盜案判他徒刑3年4個月，得易科罰金120萬，加上兩次酒駕拒測罰款36萬和無照駕駛罰單6000元，總罰金恐高達156萬6000元，代價很大。

判決書內容指出，余姓男子是去年3月29日17時55分許，騎乘老婆名下的機車，遭警方攔檢，因疑似酒駕拒測，機車被查扣拖回左營警分局新莊派出所，擔任清潔工的余男因為沒機車很不方便，竟拿備用鑰匙到派出所將機車偷走，不料5月9日又被警方攔檢查獲，再度酒駕拒測機車二度被查扣。

余男機車再度被扣後，竟異想天開，把路邊的機車全當自己的，連續隨機偷路邊的機車當代步車，騎到沒油時，就丟在路邊再偷另一步，從去年5月起的4個月內，一口氣偷了8輛機車，偷遍整個北高雄。

余男被捕後坦承犯行，被依竊盜罪移送，法院審理發現，余男在2018、2019年間有多次竊盜前科，在出監後不久幾個月內就一犯再犯，心態可議，藐視法紀，全然欠缺尊重他人財產權之觀念，雖然考量他已經歸還所偷的車輛，但仍依9個竊盜罪判他徒刑3年4個月，得易科罰金，全案可上訴。