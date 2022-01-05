傅崐萁勸韓國瑜專注「為2024贏回政權」　與朱立倫是最大互補

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

高雄市前市長韓國瑜新書發表會現場人山人海，被視為復出政壇起手式。國民黨立委傅崐萁5日透露，他勸韓國瑜不要浪費在2022，要為2024贏回政權做為最關鍵支持力量。

傅崐萁在廣播節目《POP撞新聞》表示，韓國瑜絕對是國民黨非常重要資產，也是在野主要力量，不要把韓國瑜浪費在2022，韓國瑜的街頭力量是國民黨欠缺的，「我也常常跟國瑜講，真的是要為2024贏回政權做為最關鍵支持力量」，能夠在街頭抗爭的，這個能量只有韓國瑜。

傅崐萁指出，他也跟韓國瑜講，天下要成大事必須要群策群力，唯有合力、各司其職，大家不要計較位置，這樣才能成大事，韓國瑜跟朱立倫是最大互補，韓國瑜可以補足朱立倫在群眾上的力量，對於國政、台美關係、兩岸關係是朱立倫的強項。

傅崐萁分析，國民黨應該集中力量搶攻2024，「沒有贏回政權都是假的」，天王級人物應該把一切都放下，韓國瑜應該不會考量2022，兩人都聊過了。

主持人黃暐瀚追問什麼是2024關鍵支持的力量？鼓勵韓國瑜搭檔朱立倫選2024？傅崐萁回應，不要排除任何的選項，但不要把選項放在前面，是先成為那個力量，什麼組合之後再談，朱立倫與韓國瑜2024要合作，國民黨要團結，也希望新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康等人都應該要加入。