機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

▲桃機擴大篩檢，要求機場員工也需快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

桃園機場昨日三名清潔員、一防疫計程車司機確診，今天（1/5）再確診一名大夜班清潔員工。中央流行疫情指揮中心至桃機成立前進指揮所，昨日陸續針對清潔包商信實員工800多人、防疫計程車近600人、機場公司與駐站單位約900人進行採檢與快篩，預計今天中午可全數執行完畢。

桃園機場昨日爆發感染事件，今天早上指揮中心確認再增一名感染者，為大夜班清潔員工。指揮中心昨日便支援2400劑快篩劑，並設立前進指揮所，漏夜對信實員工進行PCR採檢。

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據了解，桃機於昨日針對承包商信實清潔人員進行PCR採檢，信實於機場的員工逼近900人，經連夜採檢後至今天上午只剩下不到10人未採檢；機場排班防疫計程車方面，預計採檢者則有將近600位，今天上午剩下18位尚未採檢，但其中有13人近一個月來都未來機場排班，但為了僅慎防疫，仍要求13名司機前來快篩。

由於昨日一名染疫清潔人員曾負責清潔轉盤、接近辦公大樓等區域，桃機也要求機場公司人員、駐站單位將近900人進行快篩，昨天已經完成約700人快篩作業，今天上午預計可完成剩餘約200人。

機場內部表示，目前並未再聽聞快篩呈陽性或確診等相關情事，但實際快篩、採檢結果將由指揮中心或桃園市衛生局公告為準。

▲桃機群聚感染事件今天再增一人，機場徹夜針對部分員工、清潔包商進行快篩和採檢。（圖／記者屠惠剛攝）