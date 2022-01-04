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台東中輟率降低9成創歷年新低　正向管教教育試辦有成

▲台東中輟率降低9成創歷年新低。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東中輟率降低9成創歷年新低。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府110學年度以來落實正向輔導，辦理正向管教研習、友善校園、推動全縣共17個友善班級，成效良好，110年底統計中輟率更降至0.007%創歷年新低，也較109年同期大幅減少9成。縣長饒慶鈴表示，縣府的目標是營造有溫度的校園生活、不放棄每1個孩子，讓孩子都能受到鼓勵及肯定，在愛的環境中找到自我興趣及自信。

饒慶鈴提到，縣府近年推動正向管教、強調愛與榜樣，自109年取消風紀股長，減少同學之間的排擠和衝突，舉辦正向管教研習、優選案例的分享與表揚，110年也特別推動友善班級，全縣目前有關山、豐田、卑南及新生國中4所學校試辦，給予教師辦理好書閱讀、心情分享、同樂會表揚等不同活動的空間，凝聚班級向心力及營造互助的溫暖氣氛，並感謝教師用心帶班，給予中輟的高關懷孩子個別化輔導，縣內中輟學生大幅下降，9月底3名、10月底及11月底各1名、12月底2名，中輟率最低達到0.007%，遠低於前(109)年同期中輟學生數及全國平均數。

今年辦理校園正向管教案例甄選，共36名國中小教師獲獎，除表揚獲獎教師並分享交流經驗。對於中輟生輔導，關山國中劉芙蓉主任分享學校3年來積極不放棄的正向輔導：學生小傑原是體育選手，因受傷而回鄉就讀，與親屬關係疏離、家中無人陪伴關懷，加上課業落後沒有成就感；故主動出擊，積極與校外單位如家扶及社區鄰里攜手，關心小傑並安排心理輔導，也透過小團體課程、校外活動找到小傑的興趣，經過2年多的輔導，小傑已能友善的與同學互動、肯定自己在烹飪課等技藝班的表現，也繼續升學就讀相關科系。劉主任強調，同理小傑才能真正貼近他的心，在教導孩子拋去自卑時更應該教他看重自己，好好聽他說話陪伴他，讓他知道這個校園有人關心他、在等他回來。

縣府教育處表示，對於中輟高關懷的孩子，教育處與學校給予最大的支持及協助，每1位學生都值得被肯定，感謝第一線老師的努力堅持，有方法策略經營友善班級，給每個孩子穩定學習的成長環境，也期勉縣內學校一起努力經營友善班級，並將這份愛與堅持傳遞給所有老師，讓校園中的每個班級都能在愛與堅持中，正向培養台東學生好品格，一起努力降低學生中輟率，讓每位孩子都能受到關懷與肯定。

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