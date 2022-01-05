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武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

▲武陵農場櫻花季。（圖／公路總局提供）

▲武陵農場櫻花季二月中旬開跑，共計六條大眾運輸路線可共民眾利用。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局表示，武陵農場櫻花季輸運時程將於2月12日至2月28日開跑。公路總局和武陵農場今年也推出四大措施，場內總量管制每日限6000人入場，住宿旅客和預約團客則需要憑證才可通行入場。公路運輸則開出6條路線，民眾分別可於台北車站、市府轉運站、羅東轉運站、三星鄉、梨山等地乘車，由台北至宜蘭出發路線明日中午12時起販售、梨山出發則於上午10時開賣。

因應武陵農場花季即將到來，交通部公路總局今天（1/5）召開記者會，副總工程司李忠璋說明，公路總局與退輔會暨森林保育事業處、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光局與地方政府等單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

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李忠璋指出，花季期間農場每日進場人數為6000人，包括住宿遊客1800人以及遊客4200人，一日遊遊客又分為團體及搭乘公共運輸遊客，一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭公共運輸遊客3,200人。住宿遊客需憑武陵農場發放車輛通行證才能入場，團體遊客則要透過預約平台登記並下載通行證進場，搭公共運輸遊客則由客運提供售票管道購買車票進場。

▲武陵農場櫻花季。（圖／公路總局提供）

▲武陵農場櫻花季單日限6000人入場。（圖／公路總局提供）

因應花季，公路總局也對武陵農場周邊祭出交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口管制：櫻花季期間中124線將公告禁止車輛進入，並實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛禁止進入。另外，台7甲線45k至55k路邊禁止臨時停車並加強取締，台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者勿進入武陵農場。

李忠璋也指出，今年花季團客須採預約入場，平日每日開放25部遊覽車、21部中型遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部中型遊覽車，並須先行於武陵農場預約平台辦理登記。

公路總局也規劃6條大眾運輸路線提供接駁服務，民眾分別可從國光客運臺北車站、台北市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、宜蘭三星鄉綜合運動場、梨山等處搭乘大眾運輸前往。由台北至宜蘭出發路線明日中午12時起販售、梨山出發則於上午10時開賣，民眾可由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App及KLOOK網訂平台同步售票。

▲武陵農場櫻花季。（圖／公路總局提供）

▲武陵農場櫻花季夜櫻。（圖／公路總局提供）

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武陵農場客運櫻花公路總局轉運站

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