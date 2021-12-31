買愛心餅乾遭男友冷回「浪費錢」　網一面倒推必買...曝唯一缺點

▲女子買愛心餅乾卻被男友嫌浪費錢。（圖為示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

台北的捷運站出口經常能看到幾個身影，穿著背心、手提籃子的人，大聲叫賣手工餅乾，不少有愛心的過客會停下腳步購買。一位女子表示，買完回家和家人或男友分享，都被嫌浪費錢，讓她很受傷，於是想在網路上尋找同好。不少人都認為一定要買，還有人表示，唯一缺點就是「讓自己一個月胖5公斤」。

原PO在PTT發文，在轉運站搭車時，偶爾看到有人賣愛心餅乾，通常都是台式馬卡龍這類小西點，如果有自己喜歡的口味就會買，雖然一包50元真的偏貴，「但是買完心情會很好，而且也很好吃」。

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原PO透露，和男友、家人說買了愛心餅乾，希望讓那些人早點回家，「他們都會說我浪費錢，或者是天冷他們下班就會回家了，不用管」，讓她聽完很難過，於是上網詢問，想知道有沒有人也一樣，「只要看到就會買嗎？還是覺得是在騙錢？」

不少網友都認同原PO的做法，「很好吃，必買」、「他的馬卡龍滿大一包的，50元不算貴」、「他們喊的超認真耶，有經過就會買」、「會買，最近那麼冷」。

還有人建議，也可以多跟他們聊天，「如果時間允許，可以跟他們講個兩句話，他們出來工作的目的是為了不要退化太快」、「其實他們主要不是賣餅乾，是要小孩跟人群接觸，學會表達自己，如果將來父母不在了，才能自力更生。不買沒關係，可以跟他們打招呼就好，就算說說話，對他們都是種成長」。

有位網友發文回覆原PO，「之前跟其中一個妹妹聊過，他們好像都每天從基隆坐車來台北賣餅乾，再回去基隆。跟他們買的時候，雖然動作比較慢一些，但態度都很好，也很認真在找錢會跟你說謝謝。唯一的缺點是太好吃，曾經一個月花了2000塊買餅乾，胖惹5公斤一個月。」