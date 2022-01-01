部東醫年終中大獎！神秘人贈福址車超低調　感謝贈車儀式全免

▲2021年末最後一個上班日，一部嶄新的高頂復康車依約開到台東部立醫院大門。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛福部台東醫院9月底接到一通中部某銀行理專的電話指出，代理某位善心人士要捐贈一部福祉車；面對突如其來的超級佳音，該院用最快速度向理專回覆，趕上2021年末最後一個上班日，一部嶄新的高頂復康車依約開到台東部立醫院大門。

▲神秘捐贈者超低調，只有車門上印著父母親的名字。

負責交車的台灣福祉科技公司經理沈星統一一示範車輛的功能，包括開門立即伸出的電動踏板讓行動不便的病患上下車更加方便、後門的原廠電動載台能夠承重300公斤以上輪椅收放自如、身高170公分的民眾踏進車室空間頭部距離車頂仍有餘裕；「這位江先生簽約之後3天就付了車價一半的訂金，從頭到尾都沒有接觸到，我們都是跟他的代理人（銀行理專）聯繫，還說交車儀式感謝儀式通通都不要，有夠低調」；他說，「從沒碰過這麼阿莎力的客戶，既然對方慷慨，我們也給他最優惠的價格」。

▲高頂福址車、身高170公分的民眾踏進車內，頭部距離車頂仍有餘裕。

交車之後院方想向捐贈者江先生表達謝意，才獲悉根本無法知道幕後真正的捐贈者是誰，「江先生，真的很謝謝你！我們醫院原本只有唯一一輛老舊的復康車，這部新車真的像及時雨一樣，對醫院幫助很大！」近兩百萬的復康新車，該院將會用來接送日照中心的長輩，與成功分院行動不便的就診民眾。

▲後門的原廠電動載台能夠承重300公斤以上還收放自如。

對於不願曝光的神祕善心家族，部東醫院的了解相當有限，只知道救護車上銘刻的捐贈者名字，是江姓家族已經過世的父母親，出面捐贈的江先生是年邁的兒子，這個家族長居北部但捐贈的醫療器材遍布全國，捐出的車輛也奔馳在各縣市的大街小巷；神秘家族怎麼剛好知道偏鄉的部東醫院就缺一輛復康車？院方百思不解之後猜測，有感花東地區長期缺乏醫療資源，應該是這位江先生善念的初衷，用過世的父母親名字捐贈，正表達出捐贈者對雙親的感念！