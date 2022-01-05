桃機群聚再傳1確診！指揮中心回應了

▲指揮中心指揮官陳時中與王必勝等至桃園機場勘查入境旅客動線，並成立前進指揮所。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

針對桃機昨爆出清潔員染疫事件，累計共4人確診，其中一人為防疫計程車司機。而中央流行疫情指揮中心也定調此次為「桃園機場群聚感染」案件，並立即成立前進指揮所，擴大採檢。不料，全面篩檢尚在進行中，今早又再爆出一人確診，染疫人數恐達5人。指揮中心表示，下午2點記者會將統一說明。

指揮中心昨公布4例本土個案，其中包含3日晚間確診的桃園機場清潔員、同職場員工和防疫計程車司機。機場清潔人員為案17230，今檢案17238～案17240，案17238及案17239均為同職場工作人員，案17240為防疫計程車司機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，桃機清潔承包商昨立即針對近900名員工進行採檢，昨初步已經篩近700人，今將持續進行採檢，未料稍早傳出又有1人確診，桃機群聚恐擴大至5例。

桃機回應，詳情以指揮中心回應為準，而昨日傍晚清潔包商公司採檢人數為第一航廈310人，第二航廈273人，共583人。昨日晚間持續採檢中。

另外，指揮中心則說，將於下午2點記者會統一說明。

值得注意的是，案17230清潔員曾在去年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位已針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。另外，指揮中心也緊急召回600名防疫計程車司機採檢。

不過由於清潔員曾在市場擺攤，指揮中心也緊急設立3大採檢站，包括龍岡大操場天幕（平鎮區公所）、北區客家會館草坪和龍岡黎明公園，將在1/4~1/7提供採檢服務；同時桃園機場也成立前進指揮所，加速採檢攔查病毒、防堵疫情進一步擴大。