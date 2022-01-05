矽谷人妻老公爆偷吃！小三身分曝光　竟是某科大火辣助教

▲今年9月間女兒玩爸爸手機，發現在台灣的小三傳來清涼內衣照和鹹濕簡訊，趕緊截圖告訴媽媽，婚外情因而曝光。（示意圖／CTWANT提供，下同）。

圖、文／CTWANT

留美學霸A小姐（化名，54歲）擁有約翰霍普金斯博士、亞歷桑那大學博士後研究員身分，她和擁有亞歷桑那大學博士學位的丈夫都在矽谷任職，兩人育有3名子女、住在高檔住宅區，堪稱人生勝利組。今年小孩卻發現爸爸有「女朋友」，A小姐跟丈夫對質時卻遭對方勒脖、抓傷臉部，老公交保後即要求離婚，聽聞此事的A小姐母親氣得直發抖，出面爆料手撕女婿和小三，要幫女兒討公道。

「原本我跟我女兒打死都不相信他會外遇，看到1百多則訊息和照片，才知道結婚21年的女婿竟然偷吃！」A小姐母親回憶，今年9月間某日，在美生活的女兒凌晨3時許打來一通越洋電話，讓80幾歲的她和雙耳失聰的老伴如墜深谷、擔心女兒和外孫的安危，夜夜不成眠。

原來，事發當天15歲的孫女剛好在玩女婿的手機，突然有人傳了一連串簡訊和照片，還深情告白「I love You」，孫女雖然很驚訝但馬上截圖，再將簡訊和照片拿給媽媽A小姐。這些鐵證猶如五雷轟頂，A小姐回想她和丈夫在美國念書深造認識，婚後在美國矽谷工作、生活、生子買房，一切如同童話故事，未料老公竟然利用回台灣的機會大搞外遇。

▲在美國矽谷生活，擁有約翰霍普金斯博士學位的女學霸A小姐遭丈夫外遇及家暴，她在台灣的老母親站出來討公道。

A小姐丈夫和小三在通訊軟體上的對話不但大膽鹹濕，甚至在激情幽會後彼此不斷回味。丈夫告訴小三「我喜歡妳撫摸我」，小三嬌嗔回應「你很喜歡做生小孩子的事」，丈夫竟甜蜜哄說「不是為了生小孩，是喜歡和妳做愛。」2人愛的火熱，把道德全拋諸腦後。

A小姐忍無可忍，直接和丈夫對質，要求他簽切結書，內容為「如男方搞外遇，財產全部贈與妻子」，丈夫百般不願意，加上其手機內容關係到偷吃與否，2人口角變成拉扯，爭搶手機之際，丈夫竟從後方對A小姐勒脖，這一幕被小孩看到趕緊報警，警方趕到後發現A小姐臉上有多道紅色抓傷，遂以涉及家暴將男方帶走，最後丈夫交保、搬家並要求離婚。

誇張的是，和A小姐老公不倫的女主角，同為已婚身分，不但在台灣工作生活，還是國內某科技大學的助理教授，雖然年近50歲但身材火辣，堪稱美魔女。丈夫也向A小姐坦承，他們倆人是多年前在美國求學時認識，2016年再次相遇， 2017年2人數度發生關係，他也常趁出差、探親回台時與對方見面。

A小姐家人寄出律師函向小三求償，對方表示金額太高，希望協商，至此A母表示「這不就承認自己是小三。」目前A小姐家人已聘請律師，打算提告《妨害家庭》、《侵害配偶權》等。

▲丈夫和小三鹹濕露骨對話如同色情小說，2人打得火熱。

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