童振源打造智能僑委會新十大任務　2022第一天就交出「數位證書」

記者陶本和／台北報導

在去年新冠肺炎席捲全球的困境下，僑委會委員長童振源依舊透過新科技與新思維繼續推動各項僑務工作，除了在2021年繳出亮眼成績單，他更展望今年的新計畫，在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，童振源也透露了接下來要進行的10大任務，包括各項工作重點與推動方向。

童振源表示，2022年的第一天，僑委會就有新政推出 -「數位證書」，用數位化的方式提供證書，評估最少可以做8000多張，接下來也會運用數位證書發給僑胞，可以做長期認證，包括連結各種社群網站，可以做很大的數位化工作。

第二項工作重點為「智能僑委會」，過去開了二、三十次的會議，都是在處理智能僑委會，去年規劃方案，今年正式提出得到國發會同意，僑委會僑務資料智能分析運用規劃計畫。

童振源說，這就是智慧國家方案的部分，運用這個方式來啟動，第一是建置高價值的資料庫，同時導入二代僑胞卡，可以把各種資料活動串連在一起。他認為，這樣可以做資料的積累，也能做精準服務，掌握僑胞所在。

同時，僑委會也推動「僑務智能客服動台整合服務系統」。童振源說，僑胞有問題可以透過智能的客服，其實很多民間機構也有這樣做，政府目前還很少，但在112年後就可以推動，而且是動態服務，好比你詢問回台要隔離幾天，等到隔離政策改變，就可以馬上提供資訊。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）



第三項工作是僑委會90週年慶祝活動。童振源說，會有一系列的活動，結合各類活動共同來慶祝，同時規劃一些徵文比賽、影像資料彙集比賽等，要把過去90年的光輝日子來跟僑界分享，共享這個榮耀。

童振源說，規劃4月要辦理全球僑務委員會議，目前圓山飯店包下來500間房間，因為已經有兩年沒有開僑務委員會議了，所以僑務委員要回來，而且要擴大邀請。

不過，童振源也表示，疫情還是很大變數，一月份還要來討論，如果有困難那要往後延，但有機會的話，還是希望可以做實體，用這樣方式結合在一起，晚上也有酒會慶祝。

僑委會今年的第四項工作是「海青班」。童振源表示，海青班會著重在四大領域，包括製造、營造、農業與長照，希望學生留在台灣工作。第五項工作是「產學攜手合作專班」，今年跟各大學機構都有溝通擴大招生，2022年理論上是招收兩倍學生，去年（2020年）是1726位，今年（2021年）已經1900位，明年（2022年）大概3400位到台灣唸書。

至於僑委會刻正推動的「台灣華語文中心」，童振源表示，這也是第六項工作，今年推了18所，新的目標會朝增加29所前進，除了美國之外，歐洲多出四個國家，包括瑞典、愛爾蘭、匈牙利、奧地利等；而美國會有21間左右，總共47間台灣華語文中心。

僑委會今年的第七項工作是「三大競賽」，運用AI技術擴大辦理「全球僑校學生及僑生華語口說爭霸賽」、「全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽」及「全球僑校學生作文比賽」3大競賽。童振源說，明年還會擴大，口說華語要把教科書變成口說內容，讓老師在課堂上教，同時也能回去練習，年底來做大賽。

第八項工作為擴大僑台商共同發展計畫，海外僑台商遍布全球，可扮演台灣企業或其他地區台商前進當地的之「引路人」與「合作夥伴」。同時，僑台商多有轉型升級的需求，而台灣豐沛的研發能量、技術優勢將是協助僑台商提升競爭力的最佳後援。

另外，僑委會也會透過「研究調查海外商情」、「促進海外與台灣交流媒合」、「協輔海外台商品牌發展」「培植青商成長茁壯」等方式具體執行，以期讓彼此互蒙其利，共同發展。

童振源表示，今年的第九項工作是「僑青工作」，預定規劃將海外青年文化大使（FASCA）精神拓展至其他僑區，於澳洲雪梨及泰國地區試辦海外青年志工培訓，另創新辦理「海外僑界青年親善大使選拔」及「全球青年高峰會」，並責請各駐外同仁因地制宜新增舉辦各類型青年座談會。

最後，第十項是「海外華文媒體高峰會系列活動」，僑委會將規劃以「全球化」、「數位化」為核心主題，進行海內外華文媒體交流與論壇活動，邀請海外華文媒體代表返台拜會、參訪，並參與高峰會與國內媒體共同交流，使其深入瞭解台灣各面向的發展與成就，藉由傳播力量提升台灣的國際能見度，全球華文媒體高峰會系列活動也將納入「全球華文媒體報導大獎」及「僑見世界台灣影片徵集競賽」頒獎典禮等的活動設計。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）

