鋒面來了！周三水氣報到　降雨區域一次看

▲周三水氣報到全台皆有降雨機率。（圖／中央氣象局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣今明兩日天氣回暖，不過因為受到輻射冷卻效應影響，西半部清晨低溫普遍只有12到15度，白天高溫北部20至23度，其他高溫24至26度。中央氣象局指出，明（5）日將有一波鋒面建立，屆時北部、花東地區、中南部地區都有零星降雨的情況出現。

中央氣象局表示，受鋒面影響水氣稍增，上半天在花東地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲，到下半天受鋒面影響，北部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星降雨。

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至於溫度方面，中央氣象局表示，白天仍在回暖的階段，北臺灣高溫可以回到23、24度，其他地區高溫24至27度，清晨夜裡各地低溫約15至17度，高屏低溫18、19度，早出晚歸的朋友請增添衣物注意保暖。

▲4日晚間雷達合成回波圖。（圖／中央氣象局提供）

臉書粉絲專頁「天氣風險」也特別提醒，5日上半天西半部地區容易有低雲或霧生成影響能見度，連帶的空氣品質也較不理想，仍有局部橘警機會。下半天各地陸續轉為陣雨天氣，並且局部地區有一波短時明顯雨勢機會，不過大雨持續時間不會太長，致災潛勢較低，午夜後鋒面通過臺灣，後方的東北季風開始南下，降雨漸緩。

天氣風險接著指出，週四、五台灣將再受到東北季風影響，迎風面北部、東半部地區陰有局部雨，氣溫會再下滑約2-3度，偏涼稍冷。中南部地區也將受到南方雲系影響，雲量偏多、偶有局部短暫雨，白天高溫稍降、早晚低溫略升，日夜溫差會縮小一些、大致偏涼舒適，整體而言相較近日的穩定天氣，明天會是一個天氣驟變的時間點，提醒大家留意。