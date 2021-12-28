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今年1-3月PM2.5濃度飆升！　環保署分析「降雨量減少」

▲▼空汙,高雄空汙,空氣汙染,。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲今年導致空氣品質不良主要污染項目以細懸浮微粒（PM2.5）為主。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）公布110年空氣品質監測結果統計，空氣品質（AQI）不良主要污染項目以細懸浮微粒（PM2.5）為主，主要是「降雨量明顯減少」，不利於微粒洗除及擴散，造成PM2.5濃度累積上升。

環保署初步統計110年空氣品質監測結果，各污染物濃度近5年均呈現下降趨勢，空氣品質指標良好等級與普通等級合計占比（AQI≦100）在今年與去年均超過9成，空氣品質不良（AQI > 100，橘色提醒以上）發生站日數持續下降，且今年無非常不健康（AQI≧200）發生。

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環保署指出，今年1月至11月全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度為14.2μg/m3，有機會達成當年度目標15.7μg/m3及行政院核定之空氣污染防制方案（109年至112年）之總目標15μg/m3。臭氧除年平均濃度持續下降，110年無論是臭氧小時值超過120 ppb的小時數、站日數，或是臭氧8小時超過60 ppb的站日數，均較前幾年明顯下降，臭氧8小時紅色警示站日數更較去年改善近6成。

環保署提到，今年導致空氣品質不良主要污染項目以細懸浮微粒（PM2.5）為主，主要集中在1至3月發生。進一步分析發現，受到穩定天氣型態、混合層偏低等氣象因素影響，造成水平及垂直擴散差。再由中央氣象局觀測結果亦可發現，今年1-3月低風速時數增加，降雨量明顯減少，在氣象條件上並不利於微粒洗除及擴散，造成PM2.5濃度累積上升。

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