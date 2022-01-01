元旦夜又轉冷「雨彈襲北北基」　專家示警：1月冷空氣將頻繁南下

▲今晚各地氣溫偏低。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地天氣略回溫，入夜後東北季風再度增強，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地有短暫陣雨，低溫約14度，下周一冷空氣減弱溫度回升，等到下周三再度轉涼。展望一月上旬，北方南下的冷高壓強度並不強，但是會相當頻繁。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，今天是元旦日，基隆北海岸、大台北東側、東北角`、宜蘭、花蓮一帶有局部短暫陣雨，台東、恆春半島雲量較多，其他地方大致為多雲到晴。北部、東北部白天高溫19-21度，花東地區高溫21-23度，中部高溫22-24度，南部高溫24-26度。

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今晚到明天呈現東北季風增強的天氣型態，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地有短暫陣雨，新竹及以南一直到高屏一帶不受影響，仍是多雲到晴的天氣。

▲東北季風增強，迎風面降雨機率高。（圖／氣象局）

東北季風增強也帶來冷空氣，北部、東北部白天高溫略降至17-19度，花東地區高溫19-21度，中部地區高溫20-22度，南部地區高溫22-24度，降溫幅度不大，但仍會感受到有些涼涼冷冷。明晚到後天清晨，台南以北到宜蘭地區低溫14-16度，高營、花東地區低溫15-17度。

下周一冷空氣減弱，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部維持多雲到晴，各地溫度回升，北部、東北部高溫19-21度，花東地區高溫21-23度，中部、南部高溫23-26度，普遍都回升了1-3度左右。再下一波東北季風增強則是預估會落在1月5日（下周三）左右。

展望1月上旬，北方南下的冷高壓強度並不強，但是相當頻繁，系統交替變化速度恨快，北部、東半部天氣好壞變化很大，時晴時雨持續交替出現，溫度升降變化頻繁，北台灣的感受會特別明顯。

▲今晚到明晨各地溫度預測。（圖／氣象局）