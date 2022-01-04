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矽谷千億大騙局！女版賈伯斯「滴血驗病」詐欺被定罪　最重關20年

▲ 霍姆斯3日於加州出庭。（圖／路透）

▲ 霍姆斯3日於加州出庭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國矽谷新創公司Theranos以滴血驗病的技術驚豔全球，估值一度突破90億美元，創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）更被封為「女版賈伯斯」，創業故事登上各大財經雜誌，卻在2015年被踢爆數字造假，美女企業家形象一夜毀滅。她3日於加州聖荷西法院被陪審團裁定4項詐欺罪名成立，最高可判20年徒刑。

《衛報》報導，霍姆斯19歲那年從史丹佛大學輟學，創立Theranos公司，標榜一種革命性技術，只需一滴血和一台儀器就可以低廉的價格進行數百項健康檢測，進而徹底改變醫學，吸引許多大牌投資人，獲得近10億美元（約新台幣276億元）資金，鼎盛時期公司估值超過90億（約新台幣2480億元），更被《富比士》雜誌評為美國最年輕的女性億萬富翁，儼然成為矽谷女神。

這場看似完美的騙局在2015年被戳破，《華爾街日報》踢爆Theranos內部測試存在大量誤差，且仍使用傳統的抽血方式，並在外部實驗室進行檢測，霍姆斯頓時從矽谷神話淪為詐欺嫌疑犯。Theranos的衰落比當年的崛起更加受到關注，後來也被拍成多部紀錄片、劇情片和電視節目。

霍姆斯面臨11項詐欺指控，檢方在審判過程中將她描述成一名渴望權力的的領導者，壓制內部和外部異議，操縱媒體，不惜一切代價挽救公司形象，「她選擇了詐欺，而不是商業失敗，選擇對投資者和患者的不誠實，不僅冷酷無情，還犯了罪。」

以證人身分出庭的Theranos實驗室負責人表示，他們對公司技術缺陷的憂慮大多都被忽略。包括美國前國防部長馬提斯（James Mattis）在內的投資人也表示，當時都被建議不要仔細審查這家公司，以免錯過好機會。

霍姆斯的律師團則試圖將她形容為一名野心勃勃的企業家，並非蓄意詐欺，只是不了解Theranos複雜技術的疏漏。霍姆斯還自爆被前男友、Theranos共同總裁巴爾瓦尼（Sunny Balwani）性侵、虐待及控制，但檢方向陪審團表示，即便霍姆斯遭受虐待，仍可能犯下詐欺。

3日審判邁入第7天，陪審團裁定，霍姆斯11項詐欺罪名中4項成立，包括共謀欺騙投資者，針對另3項刑事指控則尚無法取得共識。她有3項指控被判無罪，此前還有1項被推翻。霍姆斯背負的每項指控都面臨長達20年監禁，不過很可能同時服刑，判決日期尚未公布。

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