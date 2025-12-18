外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

記者陳俊宏／台北報導

法文老師Kassandra分享愛上台灣的故事，「讓我震驚且我沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」。她也說，如果在台灣過好點生活，那就必須接受長工時，「台灣人真的很努力工作，所以這很適合我。」

Kassandra接受《不要鬧工作室》訪問表示，她來自法國，來台前對台灣一無所知 ，在韓國認識一位台灣女生，「她幫我發現了台灣，她後來成為了我最好的朋友之一，所以我當年還來台灣找她幾次，過程中發現很多美食，像是炸蝦捲，最喜歡的台灣食物是小籠包或火鍋。」

▼Kassandra在台灣當法文老師。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Kassandra指出，她後來回到法國，在幾家不同公司工作，之後才決定要當法文老師，在一家專門線上教導外國人法文的公司上班，發現該公司是台灣人開的，「難怪我的學生中有一半以上是台灣人」。

「已無法脫離台灣」

Kassandra說，令人驚訝的是，這不是她發現的唯一和台灣的連結，之後遇見一個台灣男生，先當幾年朋友，之後約會幾次，現在正式交往，「我覺得已經無法脫離台灣了」。

Kassandra現在定居台灣當法文老師，她提到，搬來前來台7次，為了美食而來，且非常容易找到素食，「因為我真的很喜歡水果，這裡有很多厲害新鮮的水果。所以當我第一次來的時候，我的頭四天都在吃水果，一整天都在吃。」

▼Kassandra愛上台灣美食。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



「震驚薪水很不錯」

Kassandra表示，「在台灣讓我震驚且沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」，如果要在台灣生活，必須遵循台灣的生活方式，就是工時長，她一天當中有一半時間都在搭捷運，或是去學校、去家教跟教線上課程，「台灣人真的很努力工作，所以這很適合我。」

Kassandra指出，在台灣如果過好點生活，那就必須接受長工時，因如果你努力工作，「在我的情況下，就能賺到錢。」她認為，老師在台灣備受尊重，大家對老師的印象還是不錯，所以如果你是一個工作努力的人，通常他們會給你相對報酬回報。