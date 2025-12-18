　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

記者陳俊宏／台北報導

法文老師Kassandra分享愛上台灣的故事，「讓我震驚且我沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」。她也說，如果在台灣過好點生活，那就必須接受長工時，「台灣人真的很努力工作，所以這很適合我。」

Kassandra接受《不要鬧工作室》訪問表示，她來自法國，來台前對台灣一無所知 ，在韓國認識一位台灣女生，「她幫我發現了台灣，她後來成為了我最好的朋友之一，所以我當年還來台灣找她幾次，過程中發現很多美食，像是炸蝦捲，最喜歡的台灣食物是小籠包或火鍋。」

▼Kassandra在台灣當法文老師。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

Kassandra指出，她後來回到法國，在幾家不同公司工作，之後才決定要當法文老師，在一家專門線上教導外國人法文的公司上班，發現該公司是台灣人開的，「難怪我的學生中有一半以上是台灣人」。

「已無法脫離台灣」

Kassandra說，令人驚訝的是，這不是她發現的唯一和台灣的連結，之後遇見一個台灣男生，先當幾年朋友，之後約會幾次，現在正式交往，「我覺得已經無法脫離台灣了」。

Kassandra現在定居台灣當法文老師，她提到，搬來前來台7次，為了美食而來，且非常容易找到素食，「因為我真的很喜歡水果，這裡有很多厲害新鮮的水果。所以當我第一次來的時候，我的頭四天都在吃水果，一整天都在吃。」

▼Kassandra愛上台灣美食。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

「震驚薪水很不錯」

Kassandra表示，「在台灣讓我震驚且沒有預料到的是，我在台灣的薪水很不錯」，如果要在台灣生活，必須遵循台灣的生活方式，就是工時長，她一天當中有一半時間都在搭捷運，或是去學校、去家教跟教線上課程，「台灣人真的很努力工作，所以這很適合我。」

Kassandra指出，在台灣如果過好點生活，那就必須接受長工時，因如果你努力工作，「在我的情況下，就能賺到錢。」她認為，老師在台灣備受尊重，大家對老師的印象還是不錯，所以如果你是一個工作努力的人，通常他們會給你相對報酬回報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒
青山王祭正妹女警「脫口罩」外貌曝光　被封警界黃霄雲
徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」
東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠
明全台有雨！　今「下最大」地區曝
AI疑慮籠罩美股全收黑！那指重挫418點　台積電ADR跌近3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

排灣族神柱登上巴黎佳士得！　台灣原民木雕211萬成交

全台下2天！　「雨最大」時間曝

最傻眼路殺！秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體　柳丁哥哥感嘆

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！院長加碼高級甜點　眾人直呼羨慕

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

排灣族神柱登上巴黎佳士得！　台灣原民木雕211萬成交

全台下2天！　「雨最大」時間曝

最傻眼路殺！秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體　柳丁哥哥感嘆

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！院長加碼高級甜點　眾人直呼羨慕

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

小女孩「東西塞鼻孔」　醫夾出：這什麼啊？

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

生活熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

3波東北季風快速變天　全台轉雨

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

全台下2天！　「雨最大」時間曝

醫護曬年終「平均6個月」　網羨慕了

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

更多熱門

相關新聞

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

「台灣人讓我人生第一次感覺到我是個人類。」德國護理師Charlotte分享愛上台灣的故事，「當我一踏出桃園機場，我就震驚了，台灣有一個很特殊的味道。」她已搬來台一年多，「做牛做馬，我也要留在台灣…連我德國朋友都笑我，『怎樣？妳上輩子是台灣人喔』？」

法女設計師來台8年　1原因最愛切仔麵

法女設計師來台8年　1原因最愛切仔麵

日正妹1年來台12次　曝捨東京高薪原因

日正妹1年來台12次　曝捨東京高薪原因

沒看過「鐵桶烤雞」！捷克女一吃驚呼：超多汁

沒看過「鐵桶烤雞」！捷克女一吃驚呼：超多汁

俄正妹首次來台　見1現象超困惑

俄正妹首次來台　見1現象超困惑

關鍵字：

不要鬧工作室

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面