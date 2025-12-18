　
小店誠意徵人「行政人員實領5萬5」　每天供餐！網看傻：老闆賺爛

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲原PO開出實領55K徵「全能助手」，卻被酸一人當三人用。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「行政職薪5萬5，待遇OK嗎？」一名網友想徵「全能助手」，開出實領55K、公司全額負擔勞健保，但需包辦帳務、社群、客服、行政及外勤等五項工作。貼文掀起兩派討論，有人酸「這不是行政，是一人當三人用」；也有人認為「如果可以準時下班，那可能可以」，若能明確寫出未來分工規劃仍有吸引力。

一名網友在Dcard表示，自己開了一家小店，想徵一位「全能助手」來協助日常營運，但因為是草創階段，工作內容偏瑣碎，職務偏向行政、網路經營，薪資開出實領55000元且公司全額支付勞健保，暫時沒有三節與年終獎金，以及月休8天、每天會供一餐。

原PO接著曝工作內容，帳務部分要每日營收結算、開立發票，整理單據；社群經營部分，需簡單拍攝剪輯短影片/照片，每月至少2篇貼文；網路訊息回覆客人問題；文書行政方面，活用Excel、庫存管理、叫貨與環境清潔；最後則是配合外勤需求，備有駕照開公司車。

原PO也喊話，盼能找到細心、對社群具有基礎美感的好員工，希望大家能幫忙檢視一下職缺內容與薪資是否具吸引力，「或是工作內容有哪些地方會讓人卻步？」

貼文曝光後，網友紛紛熱議，「這才不叫行政職...五項工作內容只有第四項是行政職的工作，你好意思喔？我們公司的行政只做第4項就有4萬2保證兩個月年終」、「看到純行政職，想說這個薪水也太高了吧，結果包含5個工作，如果可以遠端的話就加分很多」、「一般行情來講要做5個工作，通常要拆分成三個人的工作，28590+28590+35000=92180元，老闆賺爛」、「無三節、年終..至少要意思一下吧」。

也有人認為可接受，「55000很可以了，比上不足，比下有餘了...我的工作量更多」、「這勞健保應該是保工會吧，肯定徵得到人，有些小公司包山包海28590元也有人做」、「如果可以準時下班，那可能可以，但最好寫清楚因為初創時期工作量不大，才會全部一個人做，但當業績成長後會再徵人做權責劃分等等，這樣人家就比較敢來應徵」。

