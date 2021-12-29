全聯衛生棉、紙巾「買1送1」！衛生紙限時8天特價　優惠一次看

▲全聯「棉棉時光機」全店衛生棉、紙尿褲、紙巾等商品5折起。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「棉棉時光機」來了！即日起至明年1/6，全店衛生棉、成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、濕巾全系列特價，多款祭出「買1送1」、「5折起」優惠，而實體門市與PXGo!更同步祭出衛生紙、紙巾等滿699元贈699福利點，消費者可把握機墜囤一波。

為迎接新的一年到來，全聯福利中心集結線上線下推出加碼優惠，即日起至2022/1/6，全店衛生棉

、成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、濕巾全系列「5折起」之外，實體門市單筆每滿499元還可再現折50元；而全聯線上購PXGo! 則可享單筆每滿499元贈500福利點。

另自12/30至2022/1/6限時8天，實體門市與PXGo!更同步推出福利點瘋狂送活動，持福利卡購買全店衛生紙/面紙/廚紙等指定類別，單筆每滿699元贈699福利點。

而家樂福1/1 持家樂福x玉山銀行聯名卡+家樂福錢包消費享9折，1/2家樂福會員，量販店單筆消費滿2,000元、超市店單筆消費滿599元，享9折（現金折價券回饋）。

愛買量販為了替民眾省荷包，也推出歲末最後一檔安心抗漲優惠，12/29(三)~2022/1/11(二)期間，超過100款民生熱銷品最低57折起，還有主婦最愛的「買1送1」，預計吸引不少民眾趁機省一波。