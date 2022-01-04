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超商最新13款福袋來了！299元抽388萬瑪莎拉蒂　還要送金條、刷卡金

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11一口氣推出13款福袋，圖中4款售價299元。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

錯過就要等明年！就有超商將在1/12起開賣13款「限量3大卡通開運金喜福袋」，最便宜299元就能入手，福袋內容不僅有限定周邊、商品優惠券、零食飲料券還有抽獎券，另外，本次還特別規劃「雙重抽」活動，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎，民眾可要把握機會了。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲買福袋就有機會把價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅開回家。（圖／7-11提供）

號稱「史上最難搶的」7-11福袋，本次攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大人氣肖像推出13款開運福袋，更首度與LE CREUSET合作推出精品福袋，售價299~1599元不等，其中，299元和499元福袋將自1/12凌晨00點起於門市限量開賣；1299元及1599元福袋則是1/12上午11點起於OPEN POINT APP限量販售。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲▼499元福袋也有4款，有米奇和角落小夥伴圖樣。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

7-11「限量3大卡通開運金喜福袋」本次299元福袋有4款、499元福袋4款、1299元福袋3款以及1599元福袋2款，內容包括全新開發限量限定周邊商品、價值上千元的商品／品牌優惠券、零食飲料商品組合，且皆附有抽獎券。

隨福袋送的價值上千元的商品／品牌優惠券，優惠內容有CITY PRIMA熱精品美式、CITY CAFE大杯熱美式、現萃茶經典純奶茶（限熱飲）等飲品「買1送1」優惠券；抽獎券則是有機會抽中價值10萬元的華南銀行刷卡金10萬元以及台北W飯店住宿券。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲1299元福袋有3款，除了有鍋具之外，還有筆記本、紅包袋。（圖／7-11提供

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲1599元福袋也有2款設計，這次搭配雙重抽活動，最高可有6次抽獎機會。

而民眾最期待的大獎，為提高中獎機會，採各門檻獨立抽獎方式，299元、499元、1299元以及1599元福袋將個別抽出華南銀行刷卡金10萬元1名以及台北W飯店住宿券數名，另還有刷卡金1萬元及5000元的中獎機會。全系列福袋更加碼「雙重抽」活動，購買499元、1299元及1599元的福袋，活動期間內完成序號登錄，即可領取加贈序號(499元福袋加贈1組序號、1299/1599元福袋加贈5組)，也就是說1299/1599元福袋最高可達6次的抽獎機會，有機會將市價34萬元的賓士金條及市價388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅通通帶回家。

▲全家2022年首波福袋開賣。（圖／記者蕭筠攝）

全家今年也推出「2022祥虎福袋」，每袋售價只要200元，隨袋不僅附贈多款零食、餅乾、飲料等價值超過價200元的商品，還有隨機加碼送的人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，袋中最重要的就是「抽獎券」，今年最大頭獎可是送出市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮，民眾還不趕緊衝試手氣，即日起至2月15日限時開賣，全台限量只有90萬個。

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