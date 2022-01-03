原物料狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

▲台灣家樂福總經理王俊超回應漲價議題。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

因應原物料成本上升，各大速食品牌、美食餐廳、民生用品接連喊漲，繼全聯董座喊話「年前不漲」後，家樂福總經理王俊超今（3）日出席金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會時也首度表態：「我們絕對不會第一個破壞（漲價的）市場。」並強調「不會以漲價賺取利潤。」

物價飆漲，民生食品漲不停，全聯董座林敏雄日前受訪表示：「如果不是萬不得已，農曆過年能不漲就不漲。」但也強調物價不是業者說了算，年後再「看情況。」針對該議題，家樂福總經理王俊超則說：「我們絕對一定不會是第一個破壞（漲價的）市場。」不過他坦言如果市場全漲價就會跟著上面走，但「不會是第一個。」也不會用漲價來賺取利潤。

而談及去年業績，王俊超肯定表示：「很好啊。」透露因為疫情關係食品、電商業績很不錯，再加上頂好加入，「幫了很多忙。」僅有非食品有受到影響，笑說：「頂好是很成功的案例，是集團現在的楷模，真的很好，疫情期間走很順。」至於去年合併頂好是否有達成900億業績，王俊超則說：「差不了多少，後續發展部分還在看。」

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