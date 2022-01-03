　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

原物料狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

▲▼台灣家樂福總經理王俊超。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣家樂福總經理王俊超回應漲價議題。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

因應原物料成本上升，各大速食品牌、美食餐廳、民生用品接連喊漲，繼全聯董座喊話「年前不漲」後，家樂福總經理王俊超今（3）日出席金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會時也首度表態：「我們絕對不會第一個破壞（漲價的）市場。」並強調「不會以漲價賺取利潤。」

物價飆漲，民生食品漲不停，全聯董座林敏雄日前受訪表示：「如果不是萬不得已，農曆過年能不漲就不漲。」但也強調物價不是業者說了算，年後再「看情況。」針對該議題，家樂福總經理王俊超則說：「我們絕對一定不會是第一個破壞（漲價的）市場。」不過他坦言如果市場全漲價就會跟著上面走，但「不會是第一個。」也不會用漲價來賺取利潤。

而談及去年業績，王俊超肯定表示：「很好啊。」透露因為疫情關係食品、電商業績很不錯，再加上頂好加入，「幫了很多忙。」僅有非食品有受到影響，笑說：「頂好是很成功的案例，是集團現在的楷模，真的很好，疫情期間走很順。」至於去年合併頂好是否有達成900億業績，王俊超則說：「差不了多少，後續發展部分還在看。」

【你可能也想看】

►美式拿鐵買2送2、第2杯10元喝！超商「開工咖啡優惠」一次看
►珍奶免費喝！「15大手搖杯」元旦連假優惠懶人包　還有7家買1送1
►豪送2台保時捷！超商「虎年福袋」開賣　加碼抽萬元旅遊券、購物金

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
地震超搖「北檢磁磚整片掉」　砸中律師！
快訊／規模6.0強震　中捷全線一度停駛
LIVE／今年首起強震規模6.0「雙北4級搖很大」　氣象局最
突然就搖！強震雙北4級「手機沒警報」　網全喊+1：嚇歪
快訊／規模6.0強震　氣象局回應了
快訊／「規模6.0強震」高嘉瑜第一時間發文質疑：沒有警報！
快訊／規模6.0強震！新北三重民眾受困電梯
今年第一強震「雙北都4級」　網晃到頭暈：連在路上都有感
快訊／規模6.0強震！　北捷緊急減速
快訊／台北超有感地震！17：46規模6地震　最大震度4級
快訊／17:46地震！　台北晃超大
美麗華富二代拿公地貸10億遭起訴　他自爆：土地多到搞不清楚
爆2例Omicron本土　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日
天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警爆衝突！推擠狂飆三字經
阿緯茶餐廳撤出ATT 4 FUN　2層樓旗艦店關門

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】大流量女孩瘋搶的「褲東西」　Kotex抑菌好眠褲夜夜都是平安夜

原物料狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

家樂福真要「換老闆」？總經理首度回應了　曝未來最新走向

開工先來嗑爆！必勝客連3周「加1元多1件、大比薩下殺6折」

上百道老饕嚴選年菜滿1388送120現金抵用券　年夜飯快速上菜過好年！

一年只有一次！怕沒搶到飲恨　網友出動老公、姊妹衝德國雙人超級品牌日搶鍋

美式拿鐵買2送2、第2杯10元喝！超商「開工咖啡優惠」一次看

台式古早味再一發！超商就有「沙茶魷魚羹麵」　加碼吃魷魚飯糰

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

【廣編】大流量女孩瘋搶的「褲東西」　Kotex抑菌好眠褲夜夜都是平安夜

原物料狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

家樂福真要「換老闆」？總經理首度回應了　曝未來最新走向

開工先來嗑爆！必勝客連3周「加1元多1件、大比薩下殺6折」

上百道老饕嚴選年菜滿1388送120現金抵用券　年夜飯快速上菜過好年！

一年只有一次！怕沒搶到飲恨　網友出動老公、姊妹衝德國雙人超級品牌日搶鍋

美式拿鐵買2送2、第2杯10元喝！超商「開工咖啡優惠」一次看

台式古早味再一發！超商就有「沙茶魷魚羹麵」　加碼吃魷魚飯糰

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

開車出門「最黑副駕」站著貼靠枕沿路睡翻　飼主笑：誰能比牠爽

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：跟唱國歌的醫護排一起是什麼考量？

地震超搖「北檢磁磚整片掉」　廁所傳出尖叫聲法警急巡哨

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

規模6有感地震　台電：電廠正常運作、雙北部分停電查修中

東部海域規模6.0強震　中捷、桃捷一度停駛2分鐘

快訊／台北市最大震度4級　北捷全線「晚間6時恢復正常」

東部海域規模6.0強震！　原能會：各核能電廠運作正常

「我被允許投丟和失誤」　衛少三分5投0中＋9失誤自認狀況不差

威力彩「震很大」！6.0強震　業者曝熱門8碼

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

消費熱門新聞

超商「開工咖啡優惠」一次看！

輕鬆買上百道冷凍年菜加碼送菜金

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

一年只有一次　網友揪人衝超級品牌日搶鍋

家樂福真要換老闆？總經理首度回應

必勝客連3周加1元多1件、比薩下殺6折

等不及卸貨孕媽咪揪隊友囤貨

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

超商就能吃到「沙茶魷魚羹麵」！

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

4大超商「元旦連假咖啡優惠」一次看

巴鈺產後腰束奶澎關鍵性感數爆表

摩斯跨年抽「鳴日號豪華3日行」

更多熱門

相關新聞

家樂福真要換老闆？總經理首度回應

家樂福真要換老闆？總經理首度回應

法商自去（2021）年中起屢傳要出售台灣家樂福股權，後包括統一集團、遠東集團及momo富邦媒則皆陸續表態有意競標。對此，家樂福總經理王俊超今（3）日首度現身表態：「我真的不知道。」無奈表示「你們知道的都比我多。」透露去年有開一次總部視訊會議，但會議中並沒有提到任何出售消息。

TOYOTA跨完年全變貴最高漲6萬

TOYOTA跨完年全變貴最高漲6萬

土耳其跨完年「電費漲50%」人民超苦

土耳其跨完年「電費漲50%」人民超苦

IKEA家具平均漲9%！他曝暢銷1物：真的漲了

IKEA家具平均漲9%！他曝暢銷1物：真的漲了

關鍵字：

家樂福全聯漲價

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面