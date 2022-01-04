宛如兄弟般的松樹生病　潮州公所找來樹醫生緊急治療　

▲與潮州公所宛如兄弟般情誼的松樹生病 。（圖／潮州鎮公所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州鎮公所後方有2棵松樹，推估樹齡有60歲，最近樹枝枯死，由於它們和公所共存40年，宛如兄弟，公所緊急找來屏東科技大學樹醫進行治療，期盼延續它們的生命。

潮州鎮公所建於1977年，興建之初，這兩棵松樹就已存在，目前樹徑約80公分、高約10公尺，很難得看到松樹在平地長這麼高，推估樹齡已超過60年，與公所宛如兄弟般情誼，但最近發現它們枝葉乾枯死亡，公所趕緊趕緊找來屏科大樹醫生進行診療。

鎮公所表示，經樹醫生診斷後，發現第1棵松樹的地上部枝葉枯死，莖基部未發現腐朽菌生長或白蟻入侵痕跡，敲開樹皮韌皮部仍現半濕潤狀態，顯示樹木尚未完全死亡；而土壤呈現缺乏有機質硬盤現象，研判應為棲地不良導致植株生理逆境衰弱。

第2棵松樹的樹梢末端具多數枯枝枯葉，葉片生長稀疏不正常，研判因棲地不良，健康狀況逐漸衰弱，目前已經使用封鎖線圍起，讓樹根順利恢復。

公所也依據樹醫生的建議，對松樹採取改善作法，於松樹的地上部末端進行收縮回剪，去除多餘的末枝及枯葉，使用水刀或鑽孔在樹冠滴水線鑽出深度至少1公尺的透氣孔，可幫助根系呼吸，每月向洞內投入液態或有機肥料，以幫助根系向外生長，並持續觀察它們生長。