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大媽結帳亂插隊！高雄女「神招反制」全場觀看　她惱羞秒離開

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲超商結帳示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

排隊很困難嗎？高雄一名網友日前在超商排隊時，被一名中年婦女插隊，但她不慌不忙，立刻使出大絕招反制，逼得插隊的婦人腦羞離開。該文PO出後，吸引8000多名網友朝聖大讚，「罵得好，對付這種人剛好！」

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她日前去超商結帳，因人太多而排隊許久，沒想到輪到她時竟被一名大媽插隊；原PO想都不想，立刻將手上要購買的物品放在櫃臺，對店員說，「還有這些要結，我們一起的」，並用手指著插隊大媽說，「她付錢」。

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「誰跟妳一起的！？」大媽聽到後氣炸，回頭對著原PO怒吼。此時，原PO淡定的回，「不是一起的，你XX插什麼隊！！欠人罵嗎！？」頓時讓超商內的所有人都轉過來看這名大媽，而大媽也瞬間腦羞，將物品丟在桌上說不買，並罵原PO「不懂敬老尊賢」，原PO也不甘示弱地回，「敬老尊賢？妳配嗎！！插隊的廢物老人！」

網友看完紛紛留言，「你罵的太讓我心曠神怡了，讚讚」、「覺得療癒」、「可惜不在現場，要不然我應該會笑得很大聲」、「太棒了，這招我要學起來」、「遇到這種的我都說讓她先，她時間不多了」、「妳好強哦~這絕招趕快抄進武功密技」、「不是老人變壞了，是壞人變老了」。

也有人分享經驗，「上次帶我家小兒子（幼稚園大班）去超商買東西，也遇到一位阿桑插隊，那時我沒趕時間，想說她只有一樣東西就沒說啥讓他插隊了，沒想到我家小兒子很大聲的指著她對我說：媽媽她插隊！媽媽她插隊耶！媽媽～她插隊！因為我想裝沒聽到，沒想到他一直重複的說她插隊，說到阿桑都不好意思自己退到後面去了」。

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