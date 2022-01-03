她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警稱「罕見」：嫌犯竟是陌生人

▲印度兩名男子謊稱可以讓人搭便車，竟輪流開車性侵女子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

印度德里哈里納加爾市日前發生一件隨機性侵的事件。一名女子凌晨在路上行走時，突然被兩名男子抓走，在車上慘遭輪流性侵。對此，當地警方表示，這起案件非常「罕見」，因為德里的性侵案件通常都是親友或認識的人，鮮少有陌生人性侵事件發生。

據《印度斯坦時報》報導，一名30歲的女子2021年12月27日與丈夫吵架後氣憤離家，於凌晨2時45分離開住處；沒想到，她獨自一人在路上行走時，突然一輛車靠近要讓她搭便車，當她上車後卻被車上的兩名男子邊開車邊性侵，最後將女子扔下車離開。

女子遭性侵後，在27日的凌晨4時30分報警，警方獲報後立刻抵達現場，將女子送往附近的醫院驗傷，證實女子的確遭到性侵。警方表示，女子被放下車的位置距離上車地點10公里，獲報後透過監視器畫面鎖定車輛的車牌，逮捕29歲及20歲的嫌犯。

兩名嫌犯被逮後坦承犯行表示，26日晚上是其中一人的生日，為了慶祝才一起開車出遊，發現女子獨自一人在路邊後，就想到誘騙對方上車性侵的頭。

警方表示，德里每年登記的性侵案件約有1500起，98%的案件加害人，通常都是受害者的朋友、鄰居、家人、伴侶或認識的人，陌生人性侵的案件不到2%，非常「罕見」。

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