父用兒名買車欠罰單20萬　子保時捷凱燕遭扣！急拿房產擔保解套

▲行政執行署新北分署查封許姓男子的保時捷凱燕Cayenne休旅車。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名許姓男子名下4輛轎車有3輛積欠逾500筆ETC通行費、停車費與罰單共20萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行，新北分署找到許男名下唯一沒欠費但價值最高的保時捷休旅車，日前扣回查封，許男1小時後急忙到新北分署求情，表示3輛欠費車都是父親使用，由於許男收入因新冠肺炎疫情影響而縮水，他提供住家辦理查封，新北分署才同意分期繳納，讓他取回愛車。

29歲的許男從事土地仲介買賣，他名下包括2002年份中華汽車、2006年份BMW轎車與2007年份福特汽車，共積欠5筆牌照稅、1筆燃料使用費、89筆停車費與462筆ETC通行費，外加37張違規停車、超速等罰單，總金額達20萬餘元，去年（2021年）2月起陸續被移送新北分署強制執行。

▲行政執行署新北分署查封許姓男子的保時捷凱燕Cayenne休旅車。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署期間僅扣到許男存款278元，許男去年10月曾說要到新北分署辦理分期繳納卻黃牛，新北分署日前獲報，發現許男名下唯一沒欠費的2012年份保時捷凱燕Cayenne休旅車，停在新莊區一處路邊收費停車格，立刻派人到場查封拖回保管。

許男1小時後急忙到新北分署求情，宣稱欠費的3輛車都是父親購買、使用，因父親經商失敗、欠下2000多萬元債務，才把車借名登記在他名下，違規人都是父親，但父母離婚，他也找不到父親出面處理，他曾去交通事件裁決處申訴，可是不懂該提出什麼證明資料，加上工作很忙就拖延。

▲行政執行署新北分署查封許姓男子的保時捷凱燕Cayenne休旅車，許男（背對者）1小時後趕緊辦理分期繳納欠費 。（圖／行政執行署新北分署提供）

許男說，他受到疫情影響、目前收入縮水，才遲遲沒來辦理分期繳納，被查封的凱燕沒有任何欠費，仍有130餘萬元貸款要繳，而且他需要這輛車南北奔波，他願提供現住的4樓公寓給新北分署查封，擔保他分期繳納。

新北分署查明許男提供的房產足夠確保債權，准許他現金繳納7000元，餘款19萬餘元分成24期、每期支付8000元，讓許男領回愛車。新北分署也呼籲民眾自動繳納稅捐、罰鍰、停車費及ETC通行費等，若受罰也應自動繳款，以免遭強制執行，額外損失車輛拖吊費及保管費。