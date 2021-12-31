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婆婆放行！她今年要回娘家圍爐「親媽卻狠罵」　哥哥幫腔：太心機

過年習俗有很多。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲過年習俗有很多。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

過年習俗百百款，有一說法是嫁出去的女兒初二前不能回娘家，否則會讓娘家運勢不好，但隨著時代變遷，很多人已不再迷信，不過仍有少數人堅持習俗。一名人妻透露，婆婆好意體貼她，讓她回娘家圍爐過年，沒想到爸媽居然嗆婆婆「什麼居心」，讓她夾在中間很傻眼。

原PO在《匿名公社》表示，婆婆是個很開明的人，跟先生結婚前，婆婆就說不用回婆家住，小倆口好就好，最近由於房東突然調高租金，夫妻倆想回家住，婆婆也沒反對、雙手歡迎；不僅如此，婆婆常在親友面前誇她，有時加班回來也會幫她準備宵夜，「同住快3年了，只要我跟老公吵架，她永遠是站在我這裡的，我老公常笑說他是撿來的，我才是親生的。」也因為如此，她覺得跟公婆住很溫暖，也沒什麼壓力。

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原PO說，「今年因為大姑跟她婆家鬧翻，所以想回來圍爐過年，我婆婆怕我辛苦，也怕我想家，所以就說我也可以回娘家圍爐過年。」不料她打電話跟媽媽講這件事，媽媽居然把她罵到臭頭，連哥哥也在旁邊助陣，說什麼嫁出去的女兒，如果除夕、初一回來會帶衰娘家，甚至批評「妳婆婆很有心機，故意要拖敗我們」。

原PO氣到不行，跟媽媽大吵一架，沒想到爸爸沒來勸架就算了，還打電話給婆婆問「是什麼居心，為何大過年要把媳婦趕去娘家」，不管婆婆怎麼解釋，爸媽就是不聽。

她難過地說，「我回娘家過年有這麼嚴重嗎？習俗就比我這個女兒還重要？哥哥是心頭肉我不是嗎？同樣都是孩子為什麼我爸媽要這樣對我？」後來她也拚命向婆婆道歉，結果反被婆婆安慰「別多心」。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「別想太多了，至少妳有個好老公好婆家，頂多就是跟娘家保持距離」、「我只聽說初一不能回娘家」、「想回就回，不想跟他們爭就別回」、「什麼時代了，還在除夕嫁出去的女兒不能回娘家」。

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