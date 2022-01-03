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社會 社會焦點 保障人權

女大生用學校電腦沒登出臉書　男大生竟偷做這件事...她氣炸怒告

▲▼facebook,FACEBOOK,臉書。（圖／達志／示意圖）

▲女大生在學校圖書館使用電腦後未登出，遭男同學盜用點讚發文。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

台北市某大學甘姓男大生，在學校圖書館使用電腦時，發現前一名盧姓女同學未登出社群網站臉書，竟為了提高自己紛絲流量，以盧姓女同學名義，在他粉絲專頁留言點「讚」及貼文「Lucky」，並持續以女大生臉書帳號，邀請她的友人成為他粉絲。女大生發現後報警提告，士林地院審結，依偽造準私文書罪處有期徒刑2月，易科6萬。緩刑2年。

去年4月21日下午，盧姓女大生在學校圖書館使用電腦登入臉書，使用後忘記登出，沒想到甘姓男大生成為下一位使用者，發現她未登出，為了提高自己粉絲專頁粉絲流量，以盧女名義在專頁上留言點「讚」及發文「Lucky」，進而冒用盧女名義，發送按讚邀請給她友人，假裝是盧女邀情對方成為甘男粉絲。

審理時，甘姓男大生對於犯行坦承不諱，法官審酌他利用盧姓女大生漏未登出臉書帳號疏忽，冒用名義發送不實邀請，侵害盧女使用帳號表達意見的自主性，惟念犯罪動機，僅止於提高其粉絲專頁的聲量及粉絲數量，並未對盧女造成重大損失，事後也取得諒解。

法院考量他犯後態度尚稱良好，有學習障礙，患有慢性骨髓性白血病，健康狀況不佳，並無前科，此次一時失慮，因此觸法，經過這次偵審教訓應知警惕，依行使偽造準私文書罪，處有期徒刑2月，易科罰金6萬。緩刑貳年。

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