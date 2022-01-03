西安封城10天「月經來」沒衛生棉！她求幫買被放生「血淚流成河」

記者蔡紹堅／綜合報導

西安封城已10日，確診病例仍不斷上升，許多民眾家中都已經快斷糧，官方卻一直未把物資送上門，甚至有女網友月經來了沒衛生棉用，四處打電話向官方反映，但都不被理會，只能獨自「血流成河」。

從影片中可以發現，女網友居住在「隔離點」內，因為一直沒有人送食物，跑到一樓向管理人員抗議，她憤怒表示，「還有沒有人管？早飯從現在都沒有送過來，還有我來大姨媽了，也沒有衛生棉，我從昨天開始一直打電話，沒有人能處理這個事情，報警也沒有人接，打疾控防疫辦的電話也沒有人接，我就想問一下，是沒有人管嗎？是準備把我們都餓死嗎？」

說著說著，女網友哭了出來，她指出，「我想問，我們的早飯能不能送過來？我來大姨媽沒有衛生棉的事情能不能解決？如果解決不了就讓我回家，我家有衛生棉。」

不過，管理人員卻一直滑手機，並沒有積極回應女網友的要求，僅回答，「我們也出不去啊！」

▼管理人員態度消極，未能處理女網友的問題。（圖／翻攝微博）



聽完之後，女網友更加悲憤，向對方大喊，「所以我就要血流成河嗎？我打了110，110說必須跟你們溝通，要你們解決，然後你們又說解決不了！實在不行你讓我自己出去！我流著出去，我自己去買也行！」

見問題難以獲得解決，女網友最後只能請求管理人員給他一些衛生紙，暫時取代衛生棉吸血，並無奈返回房間。

該段影片在微博上引起了大量討論，許多西安人都力挺女網友，大罵官方只會封城，完全沒配套，根本是想餓死人，「一整周沒人送食物，還沒確診我就先餓死了！」「疫情都兩年了，西安的政府還能搞成這樣！完全沒做準備嗎？」「整天吹中國防疫多好，我被關起來連飯都沒得吃！」

不過，也有不少人批評女網友，認為是她自己的問題，「衛生棉不是自己該準備的嗎？」「封城之前怎麼不多買一些衛生棉？」「有飯吃就不錯了，還想要衛生棉？」「月經而已哭什麼，有夠矯情。」