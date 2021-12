西安封城7天「居民快斷糧」！崩潰留言：好想出門買菜

經濟學人在12月18日刊登了“Has the pandemic shown inflation to be a fiscal phenomenon?”一文。該文鳥瞰最近有關經濟政策與通貨膨脹的歷史,並認為2010年代富國的中央銀行雖以量化寬鬆(QE)政策大量製造貨幣,但因政府採財政撙節,因而通膨遠低於中央銀行的目標。