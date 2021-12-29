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西安封城7天「居民快斷糧」！崩潰留言：好想出門買菜

▲▼西安市封城，民生物資改由專人配發。（圖／翻攝微博）

▲西安市封城，民生物資改由專人配發，仍有不少人家中將近斷糧。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，陝西西安進行封閉式管理，全市也開始發放免費蔬菜，由街道、社區工作人員購買蔬菜後，打包送到居民手中。不過，大陸網路上卻出現許多罵聲，居民直言「快要沒得吃了」，痛斥物資嚴重不足，更有商人坐地起價。

綜合陸媒報導，西安多地的街道、社區工作人員前往菜市場、超市等地購買蔬菜、打包裝箱後，分送到居民手中，藉此保障日常生活。

▼西安市封城，民生物資改由專人配發。（圖／翻攝微博）

▲▼西安市封城，民生物資改由專人配發。（圖／翻攝微博）

不過，消息在網路上曝光後，卻有許多網友強烈反彈，根本沒人在管理，原先聽信政府的話，幾天才出門採購一次，也沒有囤貨，沒想到竟然面對斷糧危機，政府還在宣傳「物資充足」，「政府一直說物資充足，可是不讓下樓買，物業也不配送，你再充足有個屌用啊」、「沒想到出門買菜現在成了夢想」、「真的，就沒人管啊，馬上就沒得吃了」、「我真後悔聽信了2天出門買一次的話，我現在真的不夠了」、「那麼大一個城市，全城的社區都封上，不讓出去買東西，當地政府組織人挨家送，就是這個結果，換哪都一樣。」

▼社區指定唯一蔬菜供應商，將價碼開得十分離譜。（圖／翻攝微博）

▲▼社區指定唯一蔬菜供應商，將價碼開得十分離譜。（圖／翻攝微博）

▼配送物資的政策引起民眾不滿。點圖可放大。（圖／翻攝微博）

▲▼社區指定唯一蔬菜供應商，將價碼開得十分離譜。（圖／翻攝微博）

此外，也有居民爆料，物業公司在群組內宣傳，根據上級指示，社區內指定唯一蔬菜供應商，任何人不能透過其他管道購買物資，若想購買的話，一箱蔬菜要價438元（人民幣，下同，約新台幣1,900元），讓居民忍不住直呼，根本就是搶錢。

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