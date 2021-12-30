西安封城「市民快斷糧」　陸商務部：生活必需品市場供應量充足





▲西安市封城，民生物資改由專人配發，仍有不少人家中將近斷糧。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安因為疫情嚴峻，已經實行最嚴管控，要求全市1300萬人徹底「足不出戶、不准聚集」。不過，網路上有當地居民痛斥物資嚴重不足，「快要沒得吃了。」不過，大陸商務部30日的例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，目前西安市生活必需品市場供應總量充足。

高峰表示，本輪疫情發生後，商務部第一時間啟動聯保聯供機制，組織安徽、山東、廣西、海南、四川、雲南等6省份，圍繞陝西搭建了七省保供平台，協調跨省生活必需品運輸，優化生活物資供應渠道。

針對前期出現的生活必需品供應問題，西安市商務局已經採取積極措施，從多方面努力協調解決。

高峰指出，目前從總體上看，西安市生活必需品市場供應總量充足。商務部將根據疫情形勢和市場供應變化，會同有關地方，隨時採取進一步措施，確保居民生活必需品供應穩定、價格平穩。

此前，因為封控管理，西安多地的街道、社區工作人員前往菜市場、超市等地購買蔬菜、打包裝箱後，分送到居民手中，藉此保障日常生活。但許多當地網友卻PO文怒斥，根本沒人在管理，原先聽信政府的話，幾天才出門採購一次，也沒有囤貨，沒想到竟然面對斷糧危機，政府還在宣傳物資充足，「真的，就沒人管啊，馬上就沒得吃了」、「我真後悔聽信了2天出門買一次的話，我現在真的不夠了」。