封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

記者蔡紹堅／綜合報導

西安疫情持續延燒，封城已超過一周，一名少年12月31日因家中食物吃光，外出買了幾個饅頭回家充飢，沒想到竟因此被防疫人員圍毆，饅頭還掉落了一地。少年被打的過程全被附近居民拍攝下來，據警方表示，動手的防疫人員已道歉，並被處拘留7日、罰款200元人民幣（約870元新台幣）。

從附近居民拍攝的影片中可以看見，少年當時身穿白衣，手上拿著一袋饅頭，被一群駐守在社區門口的防疫人員攔住問話。

不過，雙方對話沒幾句，防疫人員就動手推人，並展開圍毆，將少年打倒在地，連少年手中的饅頭也被打得掉落了一地。

▼防疫人員圍毆少年。（圖／翻攝微博）



影片曝光之後，很快就引來許多網友的憤怒大罵，「封城又不讓買東西吃，是要西安人都餓死嗎？」「買吃的也不行，還沒確診先餓死了！」「真的違規可以處罰，憑什麼動手打人？這就是我們的法治？」

事件鬧大之後，當地警方也介入調查，並於1月1日表示，當天有兩名防疫人員毆打少年，兩人事後向少年道歉已取得諒解。警方還指出，兩人被依法拘留7日並處200元罰款。

雖然兩人已經受到處罰，但網友仍感到不滿，持續留言狂罵，「打人才罰200元？那我現在出門打人，你罰我200元！」「拘留7日罰200元根本等於沒罰，是不是包庇？」「可憐的孩子，餓得要命還白白被打，又沒人能幫你伸張正義。」

西安目前仍未解封，但確診病例並未減少，每天仍以上百例的速度持續增加，截至1月2日，西安本波疫情累計確診病例已超過1500例。