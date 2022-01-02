　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

記者蔡紹堅／綜合報導

西安疫情持續延燒，封城已超過一周，一名少年12月31日因家中食物吃光，外出買了幾個饅頭回家充飢，沒想到竟因此被防疫人員圍毆，饅頭還掉落了一地。少年被打的過程全被附近居民拍攝下來，據警方表示，動手的防疫人員已道歉，並被處拘留7日、罰款200元人民幣（約870元新台幣）。

從附近居民拍攝的影片中可以看見，少年當時身穿白衣，手上拿著一袋饅頭，被一群駐守在社區門口的防疫人員攔住問話。

不過，雙方對話沒幾句，防疫人員就動手推人，並展開圍毆，將少年打倒在地，連少年手中的饅頭也被打得掉落了一地。

▼防疫人員圍毆少年。（圖／翻攝微博）

▲▼封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」。（圖／翻攝微博）

影片曝光之後，很快就引來許多網友的憤怒大罵，「封城又不讓買東西吃，是要西安人都餓死嗎？」「買吃的也不行，還沒確診先餓死了！」「真的違規可以處罰，憑什麼動手打人？這就是我們的法治？」

事件鬧大之後，當地警方也介入調查，並於1月1日表示，當天有兩名防疫人員毆打少年，兩人事後向少年道歉已取得諒解。警方還指出，兩人被依法拘留7日並處200元罰款。

雖然兩人已經受到處罰，但網友仍感到不滿，持續留言狂罵，「打人才罰200元？那我現在出門打人，你罰我200元！」「拘留7日罰200元根本等於沒罰，是不是包庇？」「可憐的孩子，餓得要命還白白被打，又沒人能幫你伸張正義。」

西安目前仍未解封，但確診病例並未減少，每天仍以上百例的速度持續增加，截至1月2日，西安本波疫情累計確診病例已超過1500例。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
12／31發票「已變下一期」他慌了！內行秒答正常
包小柏今辦女兒告別式　「播她生前影片」忍痛親自打點
快訊／北市30多歲男確診　「7接觸者」採檢出爐
2大1小家庭「月花10萬」　支出全曝光！網細看驚：太省了
這天濕冷探15度！　一圖秒懂未來一週天氣
驚悚瞬間曝！男躺車道9車閃避　「第10台輾斃他」
90%台灣人缺鈣！「最完整補鈣食物」一圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

21歲孕婦與婆家吵架！留遺書「對不起所有人」　24天後陳屍河面

恆大「海花島」39棟建築屬違建　被限期10天內拆除

跨年前220元買雙色球「爽中7.4億」　彩券行變打卡地：都來沾喜氣

劉結一新年賀詞：統一後台灣真正永保太平　在國際更安全有尊嚴

Omicron入侵香港　港府擬擴大「疫苗氣泡」至更多場所

買樂透「獨得4680萬」　他淡定上台曝：不是第一次

學者：中共20大前　恐加大對台兩棲及三棲威懾

西安連8日確診破百「逾1500人染疫」　省書記：要動態清零

陸前外長入駐B站　分享發言人9字秘訣「不說假話，真話不全說」

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

21歲孕婦與婆家吵架！留遺書「對不起所有人」　24天後陳屍河面

恆大「海花島」39棟建築屬違建　被限期10天內拆除

跨年前220元買雙色球「爽中7.4億」　彩券行變打卡地：都來沾喜氣

劉結一新年賀詞：統一後台灣真正永保太平　在國際更安全有尊嚴

Omicron入侵香港　港府擬擴大「疫苗氣泡」至更多場所

買樂透「獨得4680萬」　他淡定上台曝：不是第一次

學者：中共20大前　恐加大對台兩棲及三棲威懾

西安連8日確診破百「逾1500人染疫」　省書記：要動態清零

陸前外長入駐B站　分享發言人9字秘訣「不說假話，真話不全說」

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

立訊傳拿下iPhone Pro版高階訂單　擴廠劍指鴻海、和碩

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

包小柏今辦女兒告別式　悲傷不說話「播她生前影片」忍痛親自打點

薩摩耶洗澡太舒服瞇眼燦笑「耳朵消失」　天使面孔融化美容師

台式古早味再一發！超商就有「沙茶魷魚羹麵」　加碼吃魷魚飯糰

李智凱PLG職籃開球大秀後空翻　帶愛妻甜蜜現身

冬天突然變胖！媽見「方型黑貓」低底盤路過嚇傻：不是黑色顯瘦？

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

學霸媽痛心「兒是學渣」：老公氣到病

吃義大利麵噴1萬！結果起司竟被網紅啃過

北京冬奧頒獎禮服曝光！陸網全罵醜

「人造太陽」運行時間1056秒破世界紀錄　核聚變「終極能源」立功

直擊人造雪震撼現場！

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

小學生終於寫完作文　交到老師手上剩2行字

「世界前三大」冰雪設備台商首曝光

一針300萬藥「靈魂砍價」變70萬

樂透獨得4680萬　他淡定上台曝：非首次

陸確診+191　寧波、洛陽爆疫情

西安人「鐵人三項」逃避封城！

更多熱門

相關新聞

西安人「鐵人三項」逃避封城！

西安人「鐵人三項」逃避封城！

西安疫情持續延燒，確診病例一個月內累計破千，封城也持續超過一周，許多民眾為了躲避封城，竟想出各種奇招，包含騎單車、徒步長征，甚至是冬泳渡河，被大陸網友戲稱為「鐵人三項全包了」！

夫妻環島7年　赴埔里分局送饅頭做公益

夫妻環島7年　赴埔里分局送饅頭做公益

西安封城市民快斷糧　陸商務部稱物資供應充足

西安封城市民快斷糧　陸商務部稱物資供應充足

西安封城7天「快斷糧」！居民崩潰：想買菜

西安封城7天「快斷糧」！居民崩潰：想買菜

西安封城擋財路！　她損失「2個億」怒砸鐵門

西安封城擋財路！　她損失「2個億」怒砸鐵門

關鍵字：

封城饅頭圍毆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面