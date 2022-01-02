快訊／今本土+0　增20例境外移入！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布20例境外移入，本土零確診，無死亡個案。另外，北市又爆出一間檢疫旅館有2名確診者，衛生單位也進一步清空確診者居住同樓層，並召回檢疫者採檢。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今日新增20例境外移入個案，為10例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(11例，案17162-17163、17165-17166、案17168、案17170、案17172、案17174-17175、案17179-17180)、加拿大(案17164)、澳大利亞(案17167)、英國(2例，案17169、案17177)、越南(案17171)、沙烏地阿拉伯(案17173)、泰國(案17176)、希臘(案17178)及中國(案17181)，入境日介於去(2021)年12月12日至12月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,972,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,951,828例排除)，其中17,070例確診，分別為2,415例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及15例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

台灣自2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

另外，根據指揮中心資料，北市檢疫旅館染疫3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

指揮中心1日公布最新採檢結果，北市旅館接觸者維持81人，已採檢77人，其中1人確診（案17099），3人檢驗中、3人待採檢。而截至同日下午2時，旅館環境採檢結果均為陰性。

▲1/2新增病例。（圖／指揮中心提供）