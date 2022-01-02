　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

學者：中共20大前　恐加大對台兩棲及三棲威懾

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍。（圖／CFP）

文／中央社台北2日電

共軍海軍陸戰隊司令員孔軍近日轉任東部戰區司令員。學者林穎佑分析，東部戰區擁有攻台主力的兩棲合成旅，研判今年20大前將有更多兩棲、三棲登陸演訓並加大對台威懾，是台灣未來將面對的挑戰。

原任中國人民解放軍海軍陸戰隊司令員的孔軍，近日以東部戰區陸軍司令員身份亮相，外界分析，共軍海軍陸戰隊主官先後被拔擢，顯示在軍中地位上升。

▲▼解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

「重點不在於海軍陸戰隊的地位提升，而是東部戰區擁有攻台主力的兩棲合成旅」，熟悉共軍研究與人事的中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社記者訪問時分析，孔軍過去的資歷大多都在南京軍區裝甲部隊，其對於東部戰區概況自然有相當程度了解。

他表示，值得注意的是，在許多公開資訊中均披露，共軍首艘075兩棲突擊艦都是與中共海軍陸戰隊搭配演訓，如今東部戰區也傳列裝第2艘075，且東部戰區是隸屬在陸軍的兩棲合成旅，孔軍的調任，是否代表未來陸軍兩棲合成旅會更走向海軍陸戰隊的發展，值得觀察。

林穎佑也指出，中共陸軍72、73集團軍早在軍改前就為對台作戰主力部隊，如今由熟悉三棲作戰的前海軍陸戰隊司令回到東部戰區擔任陸軍司令員，是否代表未來對台主力編制上會有新變化，且研判在今年中共20大以前，將有更多兩棲及三棲登陸演訓，加大對台威懾，這都是未來台灣必須面對的挑戰。

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

針對台灣的因應方式。林穎佑指出，對台灣來說，除了本身人員編制的變化、新裝備持續列裝外，更要注意中共兩棲登陸部隊在新裝備、新人員進來後的改變，因為現今登陸作戰模式已非傳統模式，國軍可透過觀察共軍演習過程中可能透露的訊息，加以精進自我防衛能力。

共軍共有五大戰區，分別為東部、南部、西部、北部及中部。其中以西部戰區面積最大，總面積超過半個中國；東部戰區主要是「日本及台灣」；南部戰區則維護南海、海上航海通路的安全。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／郵輪「探索夢號」今抵基隆港　157旅客PCR出爐
快訊／台灣出現首例Flurona！　羅一鈞：返台國手驗出
台中女看五月天搭專車回家　一路狂睡！醒來又在高雄
北市檢疫旅館3確診　張上淳曝「關鍵時間點」！憂是他傳染
快訊／韓國瑜見面會盛況曝！　上萬韓粉擠爆大安森林公園
快訊／3例Omicron「感染途徑不明」　環境採檢結果曝
北市檢疫旅館2確診「可能群聚」　初步基因定序結果曝
確診者「曾到幼兒園接小孩」　陳時中：明起停課2天
快訊／今增「18人突破性感染」！　美國11例最多
快訊／防疫旅館「2人染疫」　陳時中：高度懷疑群聚
快訊／今本土+0　增20例境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買樂透「獨得4680萬」　他淡定上台曝：不是第一次

學者：中共20大前　恐加大對台兩棲及三棲威懾

西安連8日確診破百「逾1500人染疫」　省書記：要動態清零

陸前外長入駐B站　分享發言人9字秘訣「不說假話，真話不全說」

空調通風系統會不會播毒？　港大專家：全球至今未見實例

Omicron攻入　香港元旦急封3區「強制檢測1485人」

一針300萬救命藥「大砍價」變70萬！　4歲弟成首例受益者

大陸新增191例確診　疫情「多地散發」寧波、洛陽爆本土染疫

搶看冬奧4／搶3億人滑雪商機　「世界前三大」冰雪設備台商首曝光

搶看冬奧3／直擊張家口「人造雪」震撼現場　白色瀑布衝上天！

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

買樂透「獨得4680萬」　他淡定上台曝：不是第一次

學者：中共20大前　恐加大對台兩棲及三棲威懾

西安連8日確診破百「逾1500人染疫」　省書記：要動態清零

陸前外長入駐B站　分享發言人9字秘訣「不說假話，真話不全說」

空調通風系統會不會播毒？　港大專家：全球至今未見實例

Omicron攻入　香港元旦急封3區「強制檢測1485人」

一針300萬救命藥「大砍價」變70萬！　4歲弟成首例受益者

大陸新增191例確診　疫情「多地散發」寧波、洛陽爆本土染疫

搶看冬奧4／搶3億人滑雪商機　「世界前三大」冰雪設備台商首曝光

搶看冬奧3／直擊張家口「人造雪」震撼現場　白色瀑布衝上天！

專家估要備15萬份抗疫藥物　陳時中分析不用：要守好防疫旅館

快訊／郵輪「探索夢號」今返回基隆港　157旅客PCR篩檢結果出爐

Karencici「薄紗」火辣開唱　揪閻奕格備甜食「逆應援」寵粉！

台北粵菜餐廳中的翹楚！烤鴨三吃、叉燒到爆餡流沙包道道銷魂

台灣出現首例「新冠+流感」Flurona個案！羅一鈞：自返台國手驗出

林振賢告別老東家桃猿　重返東石高中當督導

未來10年恐有100萬物種滅絕！比「恐龍消失」還慘　人類也要小心

自曝每天喝3公升「肥宅快樂水」　約基奇：剛到美國就想回家

小CK首度跨出台北進軍南台灣！曹佑寧透露女生「這樣穿」很加分

「蜘蛛人」是女兒傻瓜！陶比麥奎爾「背14歲女兒逛街」甜蜜互動超Ｑ

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

學霸媽痛心「兒是學渣」：老公氣到病

吃義大利麵噴1萬！結果起司竟被網紅啃過

北京冬奧頒獎禮服曝光！陸網全罵醜

「人造太陽」運行時間1056秒破世界紀錄　核聚變「終極能源」立功

直擊人造雪震撼現場！

小學生終於寫完作文　交到老師手上剩2行字

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

「世界前三大」冰雪設備台商首曝光

一針300萬藥「靈魂砍價」變70萬

西安人「鐵人三項」逃避封城！

陸確診+191　寧波、洛陽爆疫情

西安連8日確診破百　逾1500人染疫

更多熱門

相關新聞

遼寧號結束遠海實訓 解放軍首公布中日航母「同框合影」畫面

遼寧號結束遠海實訓 解放軍首公布中日航母「同框合影」畫面

大陸首艘航母「遼寧號」及艦隊編隊近日完成20餘天的遠海實戰訓練，返回青島母港休整。值得注意的是，《央視新聞》聯播特別針對遼寧號的遠海實訓作出詳盡報導，還在畫面中放上日海軍準航母「出雲號」抵近遼寧號的畫面，這也是解放軍首次公開解放軍航母和外軍航母「同框合影」的畫面。

共機擾台逾940架次！陸國防部：只會多不會少

共機擾台逾940架次！陸國防部：只會多不會少

殲-20開減速傘亮相2021最後一飛

殲-20開減速傘亮相2021最後一飛

陸22艘056艦全數改裝海警船

陸22艘056艦全數改裝海警船

075型2號艦艦徽外洩曝入東部戰區

075型2號艦艦徽外洩曝入東部戰區

關鍵字：

20大解放軍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面