拆導彈裝大型顯示器　陸22艘056艦全數改裝海警船

▲056型導彈護衛艦被網友捕捉到拆掉導彈和火控系統，加裝海上執法大型顯示器和水炮等裝備。（圖／翻攝自網易軍事）

軍武中心／綜合報導

增強海上執法威懾力，大陸多達22艘056型導彈護衛艦將全數改裝為海警船。從軍迷拍攝的照片可看出，改裝的056型拆掉導彈和火控系統，加裝海上執法大型顯示器和水炮等非致命性執法裝備，未來這22艘「海上快速炮艦」將在短時間內入役中國海警。

為移交做準備，改裝中的056型已陸續安裝中國海警海上執法專用的大型顯示器和定向波武器等裝備，有的同型艦艇也開始拆除艦上的反艦導彈和防空導彈。值得注意的是，其原先布設在前甲板上的76mm速射艦炮、30毫米副炮、火控雷達和艦載發動機並未拆除，此舉對中國海警來說，相當於是拿到22艘裝備76mm速射艦炮的高速炮艦。

據了解，056艦裝備的76mm主炮型號為H/PJ-26，是大陸以俄制AK-176型76毫米艦炮為基礎開發而來的型號，在2003年開始正式入役。該炮初速可達到980m/秒，最大射程為15.5公里，最高射速可以達到120發/分鐘，兼顧對空對海射擊，可以發射包含炮射導彈在內的各種76毫米彈藥。

此外，在056兩側艦身也各裝備了一門H/PJ17型30毫米速射炮，該炮擁有雷達/光電雙火力通道，並配備有自動光電引導系統，可以接入艦載火控系統進行作戰，同時也可以獨立作戰。《網易新聞》分析，在76mm主炮無法參戰的情況下，056仍然能夠與周邊各國海上執法船上的20mm/25mm速射炮對抗。

▼解放軍東海艦隊056型「寧德艦」。（圖／翻攝自中國軍網）

從目前的情況來看，接受改裝並且準備移交給中國海警，基本上都是056輕型導彈護衛艦，並沒有056A型導彈護衛艦。由於056A型整體性能優於056型，重要的是該艦加裝艉門，配備可變深度拖曳聲吶陣列，能夠和054A型導彈護衛艦配合，在中近海域編織反潛網，所以50艘的056A型都將續留中國海軍，但未來也不會再追加訂單。

文章進一步指出，至於目前仍在努力建造的054A型導彈護衛艦將用來填補22艘056型退役後形成的空白。很明顯無論是22艘056退役、改裝轉交給海警，還是追加打造054A型，其根本原因在於中國海軍開始逐漸往遠海發展，對近海任務的關注開始降低。