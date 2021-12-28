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075型2號艦艦徽外洩　廣西艦確定入列東部戰區

▲▼艦徽曝光！075型兩棲攻擊艦2號艦取名為「廣西艦」，入列東部戰區某登陸艦隊。（圖／翻攝自騰訊軍事）

艦徽曝光！075型兩棲攻擊艦2號艦取名為「廣西艦」，入列東部戰區某登陸艦隊。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

受到兩岸關注的解放軍075型兩棲攻擊艦2號艦，似乎已確定入列面對台海的東海艦隊。近日大陸網友再曝光該艦的艦徽照片，顯示該艦舷號為32並取艦名為「廣西艦」，入列東部戰區某登陸艦隊將應對東海錯縱複雜局勢，同時也對台灣施加不小的國防壓力。

事實上早在12月初，大陸軍迷就已經捕捉到075艦2號艦停泊在東海艦隊舟山基地某軍港的畫面。當時有分析認為，解放軍海軍已經接艦，入列東海艦隊已經是呼之欲出，只是官方暫時未對外宣布其入列的消息，而如今隨著艦徽的曝光，印證了日前網路傳聞的消息並非空穴來風。

075艦為解放軍海軍最大的兩棲戰艦，擁有3000平方米（平方公尺）的機庫，配置2部艦載機升降機，直通甲板上有6個直升機起降點，能在短時間內，放飛和收攏30多架艦載直升機。艦載防禦武器方面，075擁有2座1130型11管30mm近防炮系統、2座18聯裝紅旗-10近程防空導彈系統、3座24聯裝122mm多功能火箭發射器。

這艘4萬噸的海上巨艦可搭載4艘426型氣墊登陸艇，能運載成百上千噸作戰物資，上千名全副武裝的登陸步兵，50多輛兩棲裝甲戰車等，能執行立體兩棲登陸作戰，執行搶灘登陸和奪取島嶼等任務，儼然已成為解放軍強大的海上立體機動登陸作戰的大型平台。

目前除了在今年4月正式服役的首號艦「海南艦」及即將入列的2號艦外，075型3號艦也已在11月出海試航，一名解放軍海軍退休人士向大陸媒體爆料稱，中國疑似會再打造5艘同款戰艦，之後還計劃在此基礎上研製世界最新的076級彈射兩棲突擊艦。

▼075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

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