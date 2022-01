服裝店模特兒全被「斬首」！塔利班禁偶像崇拜　店主哀嚎：虧大本

▲塔利班認為,服裝店的人形模特兒是偶像崇拜,因此要求店主將它們全數「斬首」。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

塔利班最近在阿富汗西部省份赫拉特(Herat)下令,所有服裝店老闆必須將店內的人形模特兒「斬首」,以免民眾觸犯伊斯蘭教法中「不得崇拜偶像」的條令,引起眾多服裝店老闆的反彈。

據《太陽報》報導,在伊斯蘭教中,真主阿拉是唯一的真神,因此崇拜偶像被認為是一種不可饒恕的重罪。為此,當地的政府美德傳播及犯罪預防部本週頒布新令,要求省內所有服裝店將人形模特兒全數移除,否則就是違反了伊斯蘭教義中的「偶像崇拜」之罪。

Taliban says shop mannequins are 'idols' and must be beheaded

https://t.co/0PB8RUnz6a