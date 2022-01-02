服裝店模特兒全被「斬首」！塔利班禁偶像崇拜　店主哀嚎：虧大本

▲塔利班認為，服裝店的人形模特兒是偶像崇拜，因此要求店主將它們全數「斬首」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

塔利班最近在阿富汗西部省份赫拉特（Herat）下令，所有服裝店老闆必須將店內的人形模特兒「斬首」，以免民眾觸犯伊斯蘭教法中「不得崇拜偶像」的條令，引起眾多服裝店老闆的反彈。

據《太陽報》報導，在伊斯蘭教中，真主阿拉是唯一的真神，因此崇拜偶像被認為是一種不可饒恕的重罪。為此，當地的政府美德傳播及犯罪預防部本週頒布新令，要求省內所有服裝店將人形模特兒全數移除，否則就是違反了伊斯蘭教義中的「偶像崇拜」之罪。

Taliban says shop mannequins are 'idols' and must be beheaded

https://t.co/0PB8RUnz6a — Caroline Ramsey-Hamilton (@RiskAlert) January 1, 2022

這項新令頒布後立刻引發了大批店主的反彈，他們認為移除人形模特兒會帶來巨大的經濟損失，並可能導致他們原本就愈發慘淡的生意一落千丈。隨後塔利班宣布，服裝店可以留下他們的人形模特兒，不過「所有人偶必須被斬首」。

當地商人阿卜杜勒瓦杜德（Abdul Wadood Faiz Zada）表示，這些人形模特兒要價不菲，一個至少要美金70元至100元（約新台幣1940至2772元），「斬首」人形模特兒勢必會造成嚴重的損失，因此他們希望能夠用遮蓋人頭來代替。

自塔利班去年8月掌權以來，當地婦孺的權利就一直受到國際矚目，並認為阿富汗女權在塔利班的掌管下將會倒退20年。一名當地居民痛訴，「塔利班根本沒有改變，他們的政權現在還沒得到國際承認就已經如此為所欲為，一旦他們得償所願，一定會對我們祭出更嚴格的限制。」

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