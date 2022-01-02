跨年放炮奪命！歐洲3死80傷「手腳被炸斷」　法國874輛車被燒爛

▲德國民眾上街看煙火。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

各國迎接2022新年到來，許多人選擇放煙火來慶祝，但歐洲多國發生施放煙火死傷事故，荷蘭12歲男童在一旁觀看時喪命，另有80人在放煙火時受傷，部分民眾甚至失去手、腳。在法國，跨年夜更有多達874車輛被燒毀。

BBC報導，歐洲多國為了防堵疫情、緩解醫療機構的壓力，宣布禁止在新年期間販售煙火，德國、荷蘭當局均表示，實施相關禁令主要原因是在，往年跨年夜湧入的大量患者，幾乎與燃放煙火事故有關。只不過，這並未阻止愛放煙火的狂熱分子，有的人跑去別的國家買，有的人選擇自己製作。

在荷蘭，12歲男童觀看一名成年人引爆自製裝置時喪命，現場另名男孩重傷，當地警方逮捕一名男子。電訊報（De Telegraaf）指出，荷蘭至少有80人因燃放煙火受傷，其中部分民眾因爆炸失去手、腳。

德國一名37歲男子在跨年夜死於煙火事故，警方正介入調查，各地也出現燃放煙火受傷事件。奧地利也發生多起意外，一名23歲男子放煙火發現沒有引爆，在重返燃放區時被炸死。

另外，法國每年跨年夜都會出現年輕狂熱分子縱火焚燒車輛的事件，這次有874輛車受害，但已略低於2019年跨年夜，當時有1316輛車被燒毀。法國內政部長達瑪南（Gerald Darmanin）表示，這次的跨年夜因為Omicron疫情影響，各地部署大量警察維護秩序，並對公眾集會進行限制，因此縱火事件較往年少。

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