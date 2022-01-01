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台南鹿耳門天后宮壬寅虎年「迎喜神」　杯選少年禮官、仙女

▲台南鹿耳門天后宮進行「迎喜神」少年禮官與仙女之杯選，本次禮官共有52人報名角逐，總計杯選出正獻官黃鈺晏等28名；仙女及鳳仙選出張芳毓等16名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹿耳門天后宮進行「迎喜神」少年禮官與仙女之杯選，本次禮官共有52人報名角逐，總計杯選出正獻官黃鈺晏等28名；仙女及鳳仙選出張芳毓等16名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年元旦，一群來自全台各地青年朋友，齊聚台南鹿耳門天后宮天井，進行「迎喜神」少年禮官與仙女之杯選，本次禮官共有52人報名角逐，總計杯選出正獻官黃鈺晏等28名；仙女及鳳仙選出張芳毓等16名，將任農曆壬寅新年大年初四「迎喜神」盛典活動的祭典禮官及大過年「香湯賜福」服務仙女。

鹿耳門天后宮自1993年以來，每年均辦理盛大的文化季系列活動，其新春活動的重頭大戲─迎喜神盛典，按例均安排於農曆大年初四日舉行；傳統民間習俗，以初四日為接神日，鹿耳門天后宮將其演化為接財神、迎喜神大吉大利之「迎喜神」盛典，因承襲古制，並加入唐宋樂舞，於當今廟會活動難得看到如此古色古香之盛典；活動舉辦時，逢新春節慶，歷年均吸引數千人潮參與盛會，過年喜氣展露無遺。

「迎喜神」中的儀典禮官，自1998年開放由年輕一輩擔任以來，反應熱烈，今年按照往例，仍開放由年青朋友擔任。甚多家長往往主動向廟方報名，咸認藉此機會讓下一代來了解台灣傳統廟會之美，是項不可多得的人生體驗，選出的仙女與鳳仙，穿著仙女服與鳳仙裝，擔任「香湯賜福」的任務。

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此次參加桮選之年青朋友，許多均為第一次參與傳統的廟會活動，於元旦上午九時，於鹿耳門天后宮媽祖神案前舉行跋杯。首先選出仙女：張芳毓、王芊絨、杜語晨、江貞郁、陳玟卉、林岱蓁、謝依庭、陳語憶、李雨柔、翁旻、林佳玉、蕭安芷、張芳瑋、蕭次汶、蘇宇涵、杜語婕等16名。

禮官則選出黃鈺晏最高杯為正獻官！跋杯競爭非常激烈，依杯數依次由謝少涵榮任監禮官、黃耀文奉饌官、陳芃竹讀祝官；楊秉勳、姚嘉旻、黃德泰、蘇宸誼、許惟靖、鄭郁璇等六位榮任陪獻官；與獻官為蔡面良、林宜誼、陳政揚、蔡羽哲、李佳樺、黃苡慈、邱瓊琳、林楷澄、邱南雄、吳慧蘭、鄭傑丞、陳俞臻、林揚諺、李佩橙、林文欽、金宏政、林暐智、林冠宏等18位；總計選出禮官28名，將於農曆大年初四上午10時正式走馬上任，擔任「迎喜神」盛典禮官。新選出的「少年禮官」及「仙女鳳仙」，立即於媽祖神案前行「御授禮」，接受禮官及仙女服裝，象徵傳統的承襲、責任的開始；吃罷午餐，則繼續進行首次預演，為即將來臨的大年初四「迎喜神」盛典，做好事先的準備。

凡入選榮任為禮官者，將由廟方發予每人1張證書，載明官別與年度別，當作青年朋友永遠的記憶與留念。「少年禮官」甄選，已成鹿耳門天后宮迎喜神的一種慣例，也是一種「轉大人」的成長見證。現場同時舉辦有2022年「500面燙金版許願牌免費送」活動。

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