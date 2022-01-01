台南好young跨年活動　交通疏導成效順暢良好

▲台南市「耶誕跨年系列活動_好young跨年晚會」在元旦凌晨圓滿結束，於凌晨1時5分送走最後一名乘客後，圓滿結束交通疏導及接駁任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市「耶誕跨年系列活動_好young跨年晚會」在元旦凌晨0時30分圓滿結束，所有前來參加跨年的車潮與人潮也在凌晨1時15分大致疏散完畢，交通局表示，這次跨年活動交通局首次出動空拍無人機，在晚會現場監視周邊道路車流狀況，即時調控號制，讓車流與以往大型活動相較更為順暢。





交通局局長王銘德表示，這次的跨年活動因國內疫情平穩，加上議會與市府合辦的平安祈福燈會活動共同加持下，估計跨年夜共有超過20萬人次的民眾參加，但整體交通狀況仍然大致順暢。市長黃偉哲感謝所有參與跨年活動的民眾都能配合使用接駁車、利用市府規劃的停車場停車，並遵從相關交通管制措施，也感謝所有犧牲假期、在寒冬中執勤的同仁，包含交通局、警察局及相關協力單位的支援，讓本次跨年活動帶領大家告別陰霾、迎向希望。





交通局長王銘德表示，跨年活動自2021年12月31日下午13起開始於市府周邊道路進行交通管制，因市府各單位在事前已透過交通管制告示牌、Line群組、臉書、第四台等各種管道大力宣導，經觀察前來參與活動的民眾也都能配合交通管制措施，所以自31日下午4時起市府周邊道路雖然持續車多但行車秩序良好，市府規劃的停車場使用率也均幾近滿場，效益極高；1日凌晨0時完成倒數計時跨年後，民眾陸續離場，接駁車也已早就待命隨時發車，最後於凌晨1時5分送走最後一名乘客後，圓滿結束接駁任務，共計接駁34車次680人次。





交通局長王銘德指出，為加強監控周邊道路的交通狀況，交通局繼森山市集活動之後再次動用空拍機以鳥瞰方式綜覽活動週邊人潮車流，並透過大台南智慧交通中心監控人員即時調整壅塞路口號誌秒數，以疏解車流，減少道路壅塞情況。





另外，大台南智慧交控中心全程重點監控周邊易塞車路段如中華西路、永華路、府前路、建平路、府前四街、建平十六街等路段車流，並再次動用空拍機針對進場、散場等集中匯集車流影響中華西路沿線（民權路至永華路）周邊道路，進行即時交通影像監測蒐集，讓大台南智慧交通中心監控人員能更全面的掌握周邊道路的交通情況，依車流狀況即時調整壅塞路口號誌時制，並於散場時段增加中華西路沿線路口號誌週期秒數，及增加中華西路/民權路口南北方向左轉綠燈秒數，減少轉彎車流回堵造成北上直行車流的干擾，同時與現場警察局、交通大隊保持密切聯繫，調派員警到壅塞路口指揮導引車流，將交通衝擊降至最低。



王銘德表示，活動期間他在現場視察周邊道路車流狀況外，交通局亦於大台南智慧交通中心全程監看台南市重要路段交通狀況，並派員於重要管制點與接駁站服務民眾，共計進駐交通中心人員有交通局副局長等5人、接駁車與現場機巡約24人，總警力323人及義交44人，這次交通疏導成果良好，再次感謝所有市民朋友的配合。