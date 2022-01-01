台中跨年夜10人當街亂鬥　開山刀VS國旗杆再逮2人主嫌聲押

▲▼台中跨年夜10人當街亂鬥，警方再逮捕2嫌，翁姓主嫌聲押中。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲林姓男子和41歲的王姓男子有3000元債務糾紛，兩人在跨年夜各帶人馬前往咖啡店談判，談判過程一言不合，林男和同夥翁姓男子等5人持開山刀攻擊王男等5人，王男就地拿國旗旗杆反擊，但仍不敵開山刀，造成王男和林男受傷，警方循線將行凶的翁男等3人逮捕，檢方並向法院提出聲押，警方下午又逮捕查2嫌。

警五分局昨晚9時41分獲報北屯區中清路2段一家咖啡館前有打架案件，立即出動快打部隊18人，快打到場後人員已散去，現場有血跡，後續調閱現場監視器，雙方各有5人，警方先查緝3人到案，今天下午4點又逮捕30歲的張姓男子和21歲的林姓男子。

40歲的主嫌翁男、24歲林男、28歲吳男、30歲張男和21歲林男是一夥，另一方是41歲的王男、44歲的林男、31歲的吳男、24歲梁女和43歲蔡男等5人，前者的林男向後者的王男索討3000元債款，雙方相約在咖啡店外談判，協商過程不言一合，翁男等5人分持2把開山刀攻擊另外5人，王男等人雖然就地拿國旗旗杆反抗，但仍造成王男及林男2人受傷，2人還在救治中。

警方已將行凶的翁男等5人全數逮捕到案，全案依殺人未遂及妨害秩序罪報請地方檢察署偵辦，翁姓主嫌移送台中地檢署後，檢方已向法院聲請羈押。